Erika Kirk, viuda del fallecido activista conservador Charlie Kirk, se pronunció en las redes sociales por primera vez, después de enfrentar una reacción negativa en línea por cómo lamentó públicamente la trágica muerte de su esposo.

En una emotiva publicación de Instagram compartida el sábado 11 de octubre, Erika, de 36 años, habló sobre su dolor y abordó las críticas que recibió.

"...no hay un patrón lineal para el duelo", escribió. "Un día te desplomas en el suelo gritando el nombre de Jesús... al siguiente estás jugando con tus hijos en la sala, rodeado de fotos familiares, y sintiendo una oleada de... alegría agridulce".

Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah.

Un sospechoso de 22 años se entregó tras 33 horas de búsqueda, según informó US Magazine . Actualmente se encuentra detenido y podría ser condenado a muerte si es declarado culpable.

Desde la muerte de Charlie, Erika ha permanecido en el ojo público, hablando en su servicio conmemorativo a gran escala, haciéndose cargo de su organización sin fines de lucro y apareciendo en "The Charlie Kirk Show".

Algunos usuarios de redes sociales han criticado estas medidas, acusándola de no mostrarse lo suficientemente afligida. Otros la han defendido, afirmando que el duelo es diferente para cada persona.

Erika Kirk comparte un mensaje sobre el duelo amoroso

En su publicación, Erika respondió directamente a quienes cuestionaban sus emociones: "Dicen que el tiempo cura. Pero el amor no pide ser curado".

"El amor pide ser recordado", escribió. "Es conmovedor darme cuenta de que esta magnitud de sufrimiento no me robó el amor por mi esposo. Lo amplificó".

Ella continuó: "Llevo a mi Charlie en cada respiración, en cada dolor y en cada acto tranquilo de la vida cotidiana... Nunca lo he amado más que ahora".

La publicación incluía un montaje de video de la vida de Charlie, junto con momentos de su homenaje del 21 de septiembre, celebrado en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Según Parade , el evento atrajo a 90.000 personas y contó con la participación de figuras políticas como el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

En declaraciones a The New York Times , Erika compartió que está atravesando el duelo sin medicamentos ni alcohol, apoyándose en su fe para encontrar fuerza. "El Señor me está dando discernimiento", dijo.

Charlie y Erika se conocieron en 2018 en un evento de Turning Point USA y compartieron dos hijos pequeños.