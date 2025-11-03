Después de sesiones privadas para escuchar LUX, el disco nuevo de Rosalía, se filtró el coro de la canción La Perla, un tema con una letra al menor estilo de la fallecida artista mexicana Paquita la del Barrio, que tiene a los fans de la cantautora española convencidos de que es contra su exprometido Rauw Alejandro. Sin embargo, los fanáticos del boricua están convencidos de que se están olvidando de posteriores amores.

Ahora, tras oir LUX completo, podemos confirmar que sí hay una canción claramente dirigida a Rauw, pero no es esa.

La canción es fuerte. No hay duda, y no la canta Rosalía sola. Es su sorprendente colaboración con la banda estadounidense Yharitza y Su Esencia. Tuve la oportunidad de escucharla la semana pasada, en una sesión especial para oir el álbum y fue una de las que más se quedó conmigo. Pegajosa, agresiva y directa, La Perla ofrece una respuesta violenta a esa persona que le rompió el corazón.

"La decepción nacional

Un terrorista emocional"

Son algunas de las frases que sobresalen en el tema, que ocupa el número siete, del total de 18 canciones en LUX. Es también el segundo del segundo movimiento. El disco está dividido en cuatro. Según Rosalía explicó al medio francés France Inter, "el álbum se divide en cuatro movimientos: el primero habla de la pureza y su pérdida; el segundo, de la relación con el mundo; el tercero, de la gracia y la amistad con Dios; y el último, de las despedidas y el regreso".

La Perla lyrics 👇 pic.twitter.com/McDDZZjmZj — ROSALÍA archive (@rosaliaxarchive) November 2, 2025

Tras la filtración, de inmediato los fans de Rosalía se volcaron en las redes sociales asumiendo que la canción iba dirigida a Rauw Alejandro, quien fue pareja de la artista española durante casi tres años. En enero de 2023 anunciaron su compromiso matrimonial, tras una pedida de mano en las fiestas de fin de año en Puerto Rico. Para julio de ese mismo año, a pesar de que ya tenían casa en la Isla del Encanto, y hasta vestido de novia, la pareja anunció su rompimiento.

Aunque Rosalía ha dicho que está en su era célibe voluntariamente, esta era no parece haber comenzado con el fin de su compromiso matrimonial. Poco después, la cantautora española fue vista varias veces y durante meses, con el actor estadounidense Jeremy Allen White. De hecho, él llevó en su solapa de los premios Emmy de 2025 un prendedor de una rosa, exacto al que llevó Rauw Alejandro en la alfombra de los Latin Grammy de 2022, en la que desfiló con Rosalía.

Rosalía y Jeremy Allen White de senderismo por Los Ángeles recientemente. pic.twitter.com/B3x0NuzrBN — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) January 19, 2024

Después de los Critics Choice Awards 2024, los fanáticos han empezado a hacer viral una teoría de que Jeremy Allen White le rindió tributo a Rosalía, con quien sale actualmente, a través de un accesorio que utilizó en el evento🙈.

En esta oportunidad, el actor llevó un… pic.twitter.com/ZAaWr9aNdw — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) January 19, 2024

Sin embargo, para septiembre de 2024, el protagonista de la película biográfica de Bruce Springsteen fue captado besando a su coprotagonista de The Bear Molly Gordon, mientras Rosalía celebraba su cumpleaños en París. Es decir, ellos nunca dijeron que habían roto, aunque sus representantes aseguraron que fue por "falta de comunicación". En el fondo no se sabe qué pasó, así que ¿por qué descartar que el 'playboy' con una colección de brasieres sea él?

Es más, después de Allen White, Rosalía fue vista a los besos y visitando varias ciudades del mundo, comenzando por Berlín y Barcelona, con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya.

Los fans de Rosalía se fueron directo a Rauw, en parte, porque fue su última relación oficial y porque alguien dijo que nació en el famoso barrio de La Perla, situado en la capital puertorriqueña de San Juan. Sin embargo, aunque Wikipedia y otras páginas dicen que sí nació en San Juan, en ningún lado dice que en La Perla. Por otra parte, el siempre se ha definido como "un chamaquito de Carolina, Puerto Rico".

Es decir, no es tan obvio.

Ahora, la letra de FOCU 'RANNI, no deja la menor duda.