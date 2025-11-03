La actriz y empresaria Jennifer Aniston celebró un momento muy especial para su novio, Jim Curtis, compartiendo una emotiva publicación de cumpleaños en Instagram, que muchos consideraron como el lanzamiento público de su romance con el famoso himnotista.

El domingo 2 de noviembre, la ex actriz de "Friends", de 56 años, publicó una foto en blanco y negro de ella abrazando al experto en bienestar, de 50 años, con una amplia sonrisa en su rostro.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro", escribió Aniston, ofreciendo a sus fans una rara imagen de la pareja junta.

La publicación de Instagram generó de inmediato reacciones cálidas por parte de los seguidores.

Una fan comentó: "No puedo ni explicar lo feliz que me hace verte feliz, mi Jen Jen", mientras que otra compartió: "¡¡¡Estaba esperando esta publicación!!!"

Esta tierna muestra de cariño llega después de que Aniston se haya sincerado recientemente sobre su vida personal, incluyendo sus problemas de fertilidad y su deseo de tener hijos propios.

Aniston y Curtis dieron a entender públicamente su romance por primera vez en julio. Según Us Weekly , la pareja comenzó a salir tras conocerse a través de amigos en común y al principio fueron discretos a la hora de compartir su relación.

"[Están] siendo muy reservados, pero han estado pasando mucho tiempo juntos. Son felices y están muy enamorados", dijo una fuente al medio.

Cita doble y acogedora de Jennifer Aniston y Jim Curtis en Malibú

La pareja fue vista durante el fin de semana del 4 de julio en Mallorca disfrutando de un paseo en yate con amigos, entre ellos Jason Bateman y Amanda Anka.

Las fotos de ese viaje mostraban sutiles muestras de afecto, como Curtis frotando los hombros de Aniston y la actriz colocando su mano sobre su muslo.

Desde entonces, se ha visto a Curtis apoyando a Aniston en múltiples eventos, incluyendo el estreno en Nueva York de la cuarta temporada de "The Morning Show" y una cena doble en Malibú con la amiga de toda la vida de Aniston, Courteney Cox, y su pareja, Johnny McDaid.

Fuentes consultadas por People afirmaron que Curtis ha ayudado a Aniston a bajar el ritmo en medio de su ajetreada carrera, brindándole un apoyo que la actriz siente como algo nuevo.

"Ella puede ser muy dura consigo misma... Él la apoya de una manera que se siente nueva", dijo una fuente cercana.

Curtis, autora e hipnoterapeuta, lleva más de dos décadas en el ámbito de la salud y el bienestar, especializándose en ayudar a las personas a "alcanzar su máximo potencial".

Aniston presentó a Curtis en su Instagram en septiembre a través de una serie de fotos veraniegas, compartiendo momentos de su tiempo juntos pero manteniendo los detalles en privado.

Cuando Entertainment Tonight le preguntó sobre su novio, ella comentó tímidamente: "Qué bien", reconociendo a Curtis como "un chico realmente especial".