Jennifer Lawrence no pudo evitarlo. Mientras promocionaba su nuevo drama , "Muere, mi amor" con Robert Pattinson, decidió adentrarse en el debate sobre "El verano en que me volví guapa" . En contra del sabio consejo de sus amigas, quienes aparentemente le rogaron que no lo hiciera, Lawrence anunció que se une al equipo Jeremiah.

Se desata el colapso del fandom. Y, posiblemente, una microexpresión de Robert Pattinson recordando su época de Crepúsculo que dio pie a miles de memes.

Como en cuanto J-Law pronunció la palabra "Team", los fans juran haber visto las pupilas de Pattinson dilatarse como si hubiera viajado a 2008, frente a una tienda Hot Topic llena de camisetas del Team Edward y del Team Jacob . Algunos afirman que toda su carrera pasó ante sus ojos en ese instante.

even he was weirded tf out pic.twitter.com/SqiYvGzuGy — ໊ (@torturedfilm) September 29, 2025

El pecado original: la palabra "equipo"

Para Lawrence, llamar a Conrad "tóxico" y a Jeremiah la mejor opción para Belly fue una experiencia catártica para los fans de Jeremiah y para el actor. El propio Gavin Casalegno publicó el clip de la entrevista donde Lawrence critica a Conrad con el texto: "Jennifer Lawrence siempre fue mi Jennifer favorita".

Los fans también fueron a ver Los Juegos del Hambre. "¿Se da cuenta de que esto es como si dijera que era del Equipo Gale, en lugar del Equipo Peta?", preguntó un fan sobre el triángulo amoroso en torno al personaje de Katniss, interpretado por Lawrence.

Para Pattinson, la palabra "equipo" es prácticamente un detonante. Cualquiera que haya sobrevivido a la era de Crepúsculo recuerda la interminable mercancía, las peleas entre fans y las propuestas de matrimonio a gritos en las apariciones en centros comerciales. El "Equipo Edward" fue una gran pasión para muchos fans y, al parecer, también una cicatriz permanente en su mente.

Ya ha admitido que no siente mucha nostalgia por el fenómeno, y Taylor Lautner incluso ha confesado que la rivalidad puso una gran tensión en su amistad. Así que imagínense sentados junto a Jennifer Lawrence mientras ella reabre con naturalidad la herida del "Equipo" como si nada.

Team Jeremiah or Team Conrad? Jennifer Lawrence and Robert Pattinson discuss messy relationships while promoting their new film, DIE MY LOVE. pic.twitter.com/0fRtTMOUNw — MUBI (@mubi) September 29, 2025

Lo que en realidad estaban promocionando

Todo esto ocurrió durante la rueda de prensa de Die, My Love , un intenso drama psicológico dirigido por Lynne Ramsay. Lawrence interpreta a Grace, una mujer que sufre la depresión posparto en la Montana rural, mientras que Pattinson interpreta a su esposo. Una película intensa, ideal para la temporada de premios.

¿Pero a quién le importa el revuelo en Cannes cuando J-Law acaba de convertir el viaje en una fusión entre El Verano que Me Guapé y Crepúsculo ? A las redes sociales, desde luego, no. "Esta gira promocional ahora trata sobre Robert reviviendo su trauma de Hot Topic", escribió un fan.

Así que los amigos de Jennifer Lawrence tenían razón. Debería haberse callado. Pero claro, si lo hubiera hecho, no tendríamos la alegría de imaginar a Robert Pattinson recordando los gritos de los adolescentes del #TeamEdward cada vez que se menciona la palabra "Team".

Y para que conste, parpadeó. Dos veces.