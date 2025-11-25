La noticia de la inesperada muerte a los 65 años de la actriz mexicana Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, la hija mayor de Eugenio Derbez, desató una ola de luto y sorpresas que solo se han ido aumentando a medida que se han ido conociendo los últimos días de su vida.

Según Aislinn, su madre sufrió un infarto, el lunes 24 de noviembre.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado", escribió la también actriz, influencer y podcaster en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, reportes de la prensa mexicana indicaron que Michel, cuyo nombre completo era Gabriela Castrejón Michel, también se dio un fuerte golpe en la cabeza al colapsar tras su incidente cardíaco. Ninguna autoridad forense ha dejado en claro cuál fue la causa final del fallecimiento.

Lo que sí trascendió es que ocurrió a eso de las 7 de la mañana y que Michel estaba residiendo en un departamento especial, donde recibía atención diaria. De acuerdo a informaciones de la periodista Ana María Alvarado, la artista se había mudado allí tras su muy privado divorcio de Jorge Alberto Aguilera, la icónica voz del personaje de el Señor Aguilera, en el programa de En familia con Chabelo, y padre de sus hijas menores Michelle y Ciara.

Reportes de Televisa Espectáculos indican que el divorcio se había producido año y medio antes de la muerte de Gabriela Michel.

"Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia, no era asilo. Era un edificio con servicio médico y alimentos. Pasan todos los días al departamento de cada persona, los revisan. Aislinn estaba pagando para que su mamá estuviera bien tras la separación", explicó la reportera en Sale El Sol, el programa de las mañanas en TVAzteca.

"Tuvo un infarto, le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada por ella, desafortunadamente", relató Alvarado.