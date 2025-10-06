La nueva película del concierto de Taylor Swift , The Official Release Party of a The Life of a Showgirl, encabezó la taquilla del fin de semana, superando a The Smashing Machine de Dwayne "The Rock" Johnson.

Según The Hollywood Reporter, la película de Swift, vinculada a su álbum "The Life of a Showgirl", recaudó 33 millones de dólares en América del Norte y otros 13 millones de dólares en el extranjero.

El total, 46 millones de dólares, le dio una ventaja destacada y una puntuación de audiencia A+ en CinemaScore.

AMC Theatres, que gestionó el estreno del evento, afirmó que el público disfrutó de más que una película del concierto. La película de 89 minutos incluyó el estreno de su video "The Fate of Ophelia", clips tras bambalinas, videos con las letras de las canciones y notas personales sobre su duodécimo álbum.

Regal y Cinemark también proyectaron la película. Otro título, "Grow", retrasó su estreno para evitar competir con el atractivo público de Swift.

El éxito de taquilla de Swift se suma a un año dominado por su música, sus apariciones públicas y su compromiso con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, que anunció en Instagram en agosto. También demuestra que su alcance ahora va mucho más allá de las listas de streaming.

I hereby invite you to a *dazzling* soirée, The Official Release Party of a Showgirl: Oct 3 - Oct 5 only in cinemas! You’ll get to see the exclusive world premiere of the music video for my new single “The Fate of Ophelia”, along with never before seen behind-the-scenes footage… pic.twitter.com/4gpA1Or2xT — Taylor Swift (@taylorswift13) September 19, 2025

El duro fin de semana de Johnson

"The Smashing Machine" de Johnson, dirigida por Benny Safdie y coprotagonizada por Emily Blunt, recaudó 6 millones de dólares en su estreno, su estreno general más bajo, informó THR.

La película sigue la historia del exluchador de MMA Mark Kerr y recibió una ovación de pie de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia. La crítica elogió la actuación de Johnson, calificándola como una de sus mejores obras.

En una entrevista de agosto con Vanity Fair, Johnson dijo que el papel lo obligó a adentrarse en un territorio emocional desconocido.

"Tienes que estar dispuesto a aprovechar todo lo que has vivido", dijo, admitiendo que el proyecto lo puso "ansioso por primera vez en mucho, mucho tiempo".

A pesar de los elogios, el drama enfrentó una dura competencia por parte del lanzamiento de Swift y una base de fans que convirtió la película de la estrella del pop en un evento.

"La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl" refuerza la capacidad de Swift para captar la atención en los medios. Lo que comenzó como una celebración musical se convirtió en un éxito comercial que eclipsó a una de las estrellas más rentables de Hollywood.