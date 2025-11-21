El actor británico Kit Harington encarna al villano Fin Clarke en The Family Plan 2, la nueva entrega de la saga protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Monaghan. El artista, conocido principalmente por su inolvidable papel de Jon Snow en la serie Game of Thrones, vivió experiencias muy urbanas y muy diferentes a las que estaba acostumbrado en la cinta que se estrena hoy en Apple TV.

Su público se sorprenderá de verlo en este drama familiar, con toques de comedia y mucha acción. Sin embargo, Harington aseguró en entrevista con The Latin Times y ENSTARZ que el que se llevó la mayor sorpresa fue él.

"Cuando un proyecto como este llega a tu puerta y dice 'una película de Mark Wahlberg', dices felizmente que sí. De hecho había visto la primera y realmente me encantó. Así que estaba emocionado", dijo. Sin embargo, no intenta disimular que fue la oportunidad de hacer de antagonista contra Wahlberg y tener muchas escenas de pelea contra él lo que consideró "una gran victoria para mí. Un super logro".

Con esto en mente, no sorprende que su escena favorita haya sido la pelea en el autobús. "Estábamos peleando encima de este autobús turístico descapotable, algo que pensé que era extraordinario, de hecho", dijo Harington. Simon Cellan Jones, el director de la película, también nos dijo que fue "la escena más difícil de filmar y una de las más duras que había hecho en su carrera".

"Cerramos Whitehall, que es una de las calles frente a Downing Street (donde está la casa del Gobierno británico). Entonces Waterloo Bridge, Westminster Bridge. 'Estamos pasando por el Big Ben un domingo', para mí fue increíble ver la ciudad de Londres detenida, vestida de Navidad y totalmente paralizada alrededor de nosotros. Tuvimos control de la calle, y fue fenomenal", relató Harington.

Para Harington y su familia, Londres es casa, lo que hizo de la experiencia aún más especial en lo personal. En lo profesional, le sorprendió que se decidiera hacer las escenas de acción al aire libre, "en calles reales de Londres, en un autobús real. Pelear contra Mark Wahlberg fue bastante especial", añadió.

Su personaje un tipo con un oscuro pasado, sed de venganza y vínculo con la familia Morgan. "Finn es un personaje que sorprende y eso me gustó mucho también. Cuando lo conoces piensas una cosa y después te deja con la boca abierta", destacó Harington.

"Una de las razones por las que quise hacer esta película es que siempre estoy buscando ese algo que aún no he hecho. Y ciertamente este era un género que no había tocado, y nunca había interpretado un tipo de villano, un papel tan villanoso como este. Así que marcó esa casilla", reconoce.

Sin embargo, todavía tiene otras metas actorales. "El otro día estaba hablando con otro actor en el set sobre lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho en cuanto a géneros, y he cubierto bastante, muchos géneros. Pero me di cuenta de que nunca había hecho una película del espacio o de ciencia ficción. Nunca he hecho ciencia ficción o espacio. Así que mi idea sería algo en ese ámbito", reveló.

¿Alien? "Sí, un alien que quiera matarme. Eso estaría increíble", afirma. Así como increíble le quedó su trabajo en The Family Plan 2, la nueva aventura de la familia Morgan, esta vez en Europa y con muchísima más acción, emoción, risas y amor.