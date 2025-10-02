Quién es Edwin Moreira, el diseñador latino a cargo del visual de 'Life of a Showgirl' de Taylor Swift
Taylor Swift no canta en español (todavía), pero está presentando su nueva música con letras de origen latino. Literalmente. El título y toda la parte visual del nuevo álbum The Life of a Showgirl están presentados en una tipografía dramática, elegante y con flow de musical vintage que tiene nombre propio: Gazzetta.
¿El diseñador? Edwin Moreira, un creador nicaragüense que se enteró por casualidad de que su trabajo ahora vive en la carátula de uno de los lanzamientos más esperados del año.
Te recomendamos: Se filtra el discurso de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: "Nunca había visto a Selena tan feliz"
Sí, un tipo de letra creado en Centroamérica ahora grita Taylor Swift a nivel global. Sin que ella ni él se hayan cruzado ni una vez.
Edwin es un diseñador gráfico especializado en tipografía. Nació en Nicaragua y es parte del movimiento que desde hace años está luchando por posicionar el diseño centroamericano en el radar internacional. Su herramienta: letras. No palabras. Letras.
Creó Gazzetta pensando en revistas, titulares de estilo, portadas que necesitan atención sin ser agresivas. Lo que jamás imaginó es que terminaría en la estética visual de una cantante que convierte cualquier símbolo gráfico en merch millonario.
"Ni sabía que lo habían usado", confesó Edwin a medios como Fast Company y Artículo 66. Se enteró porque un amigo swiftie lo reconoció y le mandó mensaje. ¿La fuente? Está usada en el arte oficial de The Life of a Showgirl. Título del álbum, créditos, visuales.
¿Y Taylor Swift? ¿Le mandó un DM?
Spoiler: No. Edwin no tiene contrato directo con Taylor, ni participó en la dirección de arte del disco. Pero el equipo creativo de Swift eligió su fuente de entre miles. Así como eligió el rosa para Lover o los bosques para Folklore, eligió esta tipografía para su showgirl era.
Y eso importa. Porque en el universo Taylor Swift, nada se elige al azar.
Gazzetta no solo tiene estilo. Tiene historia. Y ahora tiene fandom.
¿Por qué la eligieron? Porque Gazzetta es condensada, sofisticada, sensual y moderna. Tiene curvas, peso, glamour. La fuente fue publicada por el colectivo TipoType independiente, y ahora asociada con una estrella global que convierte todo lo que toca en oro. O en vinilo rosado, lo que sea.