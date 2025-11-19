Jeff Bezos y Lauren Sánchez , una de las parejas de famosos más comentadas, vuelven a ser objeto de críticas en internet después de que saliera a la luz una foto de la Semana de la Moda de Nueva York que suscitó debates sobre su estilo y apariencia.

Desde que se casaron en junio de 2025, las diversas apariciones públicas de la pareja han suscitado tanto elogios como críticas, y tanto los fans como los críticos han comentado repetidamente sus elecciones de moda y estilo de vida.

Según Atlanta Black Star , la foto muestra a Bezos con traje negro y gafas de sol de aviador, mientras que Sánchez luce un vestido lencero color crema, una chaqueta de cuero marrón y tacones transparentes en la fiesta de lanzamiento de la revista 72. La imagen se viralizó rápidamente y se convirtió en tema de conversación en todas las redes sociales.

Alguien preguntó enX : "¿Qué es esto?"

Otro comentarista añadió: "Fracasos de la cirugía plástica. En plural."

Un tercer usuario añadió que la pareja parecía una "¡crisis de la mediana edad llevada al extremo!".

A medida que avanzaba el debate, los críticos arremetieron contra Bezos. Un comentarista dijo: "Hay que preguntarse sobre la forma de su cohete. Creo que está compensando algo".

En otras noticias, el Daily Mail informó que, tras su boda con Bezos en junio, se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de las relaciones pasadas de Lauren Sánchez. Sus críticos la han tachado de "ambiciosa" que supuestamente empleó "tácticas depredadoras" en relaciones anteriores con hombres ricos e influyentes.

Otro tuit decía: "Con todo ese dinero, parece un viejo proxeneta intentando parecer... un proxeneta".

Algunos críticos extendieron sus comentarios a la riqueza combinada de la pareja. Un usuario de redes socialesescribió : "Nuevos ricos. No importa en qué gasten, qué compren o con quién almuercen, nunca serán de la vieja aristocracia, así que siempre serán tacaños y vulgares".

Se estima que Bezos posee un patrimonio neto de 240 mil millones de dólares, mientras que el de Sánchez ronda los 30 millones. El escrutinio público se ha intensificado desde el matrimonio, presentando a Sánchez como una persona codiciosa y a Bezos como un magnate tecnológico que busca acceder a los círculos sociales de la élite.

Un comentarista dijo: "Es hora de ir a por la tercera esposa" y "Esto no va a acabar bien".

Algunos comentarios en redes sociales mencionaron a la exesposa de Bezos, la filántropa MacKenzie Scott. Un usuario comentó: "No te rodees de amigos y familiares que de vez en cuando te dicen que dejes de hacer el tonto. @mackenziescott probablemente era esa persona".

Otro comentó: "Ahora, si tan solo dedicaran su atención a ayudar a la gente, como lo está haciendo su primera esposa".

Bezos y Scott se divorciaron en 2019 tras 25 años de matrimonio. Ella conserva una participación del 4% en Amazon, valorada en más de 38.000 millones de dólares, y ha donado cientos de millones a organizaciones, incluyendo 700 millones de dólares este año a universidades históricamente negras.