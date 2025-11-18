Los correos electrónicos de Jeffrey Epstein, recientemente publicados después de que los encargados se los dieran al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluían un pasaje sorprendente que indicaba que el financiero tenía "el brazo alrededor de la princesa Diana" durante una cena en Londres en 1994.

Un correo electrónico de 2016 también describía, al parecer, un borrador de biografía que estaba escribiendo el periodista Michael Wolff. En el borrador, Epstein supuestamente decía:

"En 1994, justo en el momento en que el príncipe Carlos aparece en televisión reconociendo su amor por Camilla Parker Bowles, Jeffrey Epstein está sentado con su brazo alrededor de la princesa Diana en una cena en la Serpentine Gallery de Londres", añadiendo que Diana "lleva puesto su vestido de 'venganza' esa noche".

En aquel momento, Diana fue ampliamente fotografiada entrando en la Serpentine Gallery luciendo el ahora famoso vestido negro de la "venganza".

En una versión menos detallada del mismo borrador, Epstein simplemente dijo que los dos estaban sentados uno al lado del otro, sin mencionar dónde puso su brazo.

Según The Guardian, Wolff redactó un perfil propuesto de Epstein para la revista New York Magazine.

Más tarde, en un correo electrónico de 2015, Wolff le pidió a Epstein que verificara los detalles sobre aquella velada en la Serpentine Gallery, incluyendo si habían interactuado con Diana, pero según el informe de AOL, Epstein nunca respondió.

El informe de AOL cita además a Wolff diciendo: "Podría ser así, pero necesito tener acceso a todos".

Entre el conjunto de documentos recientemente desclasificados también se encuentran más de 20.000 páginas de correspondencia que muestran las relaciones de Epstein con figuras influyentes, incluido el expresidente Donald Trump.

En un correo electrónico de 2019, Epstein le escribió a Wolff: "Trump dijo que me pidió que renunciara, aunque nunca fui miembro. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En cuanto a los comentarios de Epstein sobre Diana, la anécdota ha suscitado dudas sobre su veracidad en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el artículo de AOL afirma que, si bien la historia aparece en un borrador de una biografía, nunca se publicó en su versión final.

Los críticos afirman que incluso los correos electrónicos no verificados revelan el amplio alcance social de Epstein y reabren interrogantes sobre sus conexiones con la realeza y otras élites mundiales. Los defensores de la transparencia total sostienen que la publicación y el análisis de la totalidad del archivo documental, ahora en manos del Congreso, son fundamentales para lograr ese fin.