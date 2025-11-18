El príncipe Harry y Meghan Markle están considerando conceder una entrevista a Piers Morgan, quien ha sido uno de los críticos más constantes de las declaraciones y decisiones públicas de la pareja.

"A primera vista suena absurdo, pero la gente cercana a Meghan y Harry insiste en que nunca descartan nada por completo. Saben que una gran entrevista sigue teniendo un peso enorme", dijo una fuente a RadarOnline.

La pareja, que renunció a sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos, ha limitado considerablemente sus apariciones públicas desde su exitosa serie de Netflix y la entrevista que le concedió a Oprah Winfrey en 2021. Morgan, quien dejó Good Morning Britain en medio de la polémica por sus comentarios sobre Markle, ha manifestado públicamente su interés en realizar una entrevista de dos horas con la pareja en su programa Uncensored.

Hablando sobre una posible reconciliación, Morgan dijo: "Preferiría entrevistar a Meghan Markle. Si ella y Harry quisieran sentarse para una entrevista de dos horas en Uncensored, cuando quieran."

Una fuente televisiva subrayó la magnitud de tal reunión al decir: "Se está barajando la idea porque sería un acontecimiento trascendental. La cuestión es si Harry y Meghan siquiera considerarían estar en la misma habitación que él, y mucho menos frente a él ante las cámaras".

Fuentes cercanas a la pareja afirman que Harry y Meghan consideran la entrevista como una posible estrategia para cambiar la percepción pública. "Existe la sensación de que, si quisieran cambiar la narrativa, hacer algo inesperado podría ser parte de su estrategia", dijo la fuente. "Y saben que todo lo que dijeron en ella sería noticia mundial, algo que todavía le interesa mucho a Meghan".

Morgan, de 60 años, no ha suavizado su opinión sobre la pareja desde su salida de Good Morning Britain. Reflexionando sobre sus primeros contactos, dijo: "No era amigo íntimo de [Meghan]. La conocí una vez. Seguía a algunas estrellas porque me gustaba mucho Suits... e inmediatamente me escribió: '¡Dios mío, soy muy fan!', lo cual resulta bastante cómico por cómo se dieron las cosas".

También acusó a Markle de buscar riqueza e influir en Harry para que se alejara de sus deberes reales. "Eso es exactamente lo que ha hecho, lo cual es muy triste", dijo Morgan.

Un estratega de medios de alto nivel destacó los peligros de tal reunión: "Harry y Meghan son conscientes de que cualquier entrevista importante influye en la percepción pública. El desafío consiste en decidir si conversar con alguien tan crítico con ellos les aportaría claridad o simplemente reabriría viejas heridas".

"Están sopesando el riesgo frente al impacto potencial, y saben que una entrevista con Morgan sería la más explosiva hasta la fecha", añadió el estratega.

Mientras tanto, el experto en la realeza Phil Dampier declaró a The Sun que la sensibilidad del príncipe Harry al escrutinio mediático comenzó con el debut de Meghan Markle en los Juegos Invictus de Toronto de 2017. Señaló que quedó "completamente sorprendido" cuando Harry criticó públicamente a la prensa a pesar de la cobertura mayoritariamente positiva.

Dampier añadió que desde entonces Harry ha reprimido una considerable frustración y amargura, que le han afectado profundamente; contrastó esto con la capacidad del príncipe William para afrontar circunstancias similares.