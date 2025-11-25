Una serie documental muy esperada de Disney+ sobre el exitoso "Eras Tour" de Taylor Swift enfrenta un obstáculo legal inesperado después de que un artista de Florida presentó una moción para detener el debut del proyecto el 12 de diciembre.

La serie de seis partes, titulada "El fin de una era", ahora es el objetivo de una solicitud de medida cautelar en nombre de la artista visual Kimberly Marasco.

El caso está siendo examinado por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, quien presidió dos demandas anteriores de Marasco contra Swift, según un informe de Marca.

Marasco afirmó que Swift, junto con Universal Music Group y Republic Records, incorporó su obra creativa en varios álbumes. Al alegar "daño irreparable", afirmó que el lanzamiento de la docuserie antes de la conclusión del litigio haría que su obra quedara "irreversiblemente arraigada" en los medios globales.

Ella alega que Swift copió su poesía en letras y elementos visuales de "Lover", "Folklore", "Midnights" y "The Tortured Poets Department".

El equipo legal de Swift desestima las reclamaciones

En respuesta, una fuente cercana al equipo legal de Swift desestimó las acusaciones. La fuente declaró a Newsweek : "Las acusaciones de Marasco son absurdas y carecen de fundamento legal. Por ejemplo, los conceptos de fuego o amor no pueden pertenecer a una sola persona, ya que los temas o las palabras básicas no están protegidos por la ley de derechos de autor. El tribunal ya desestimó estas acusaciones con perjuicio en una ocasión, y confiamos en que lo volverá a hacer".

Como se señala en la cobertura de Marca, Disney se ha negado a hacer comentarios.

Esta es la segunda demanda activa de Marasco contra Swift. Su primera demanda fue desestimada tras no notificar a la cantante dentro del plazo establecido, mientras que una demanda relacionada contra Taylor Swift Productions fue desestimada con perjuicio en septiembre.

Los expertos legales citados por Marca consideraron que es poco probable que la medida cautelar tenga éxito, señalando que es raro bloquear una liberación importante por esos motivos, lo que suele suceder en casos en que la compensación financiera no puede abordar el supuesto perjuicio.