Las autoridades de Los Ángeles están investigando una aterradora invasión a la residencia de la suegra de Selena Gómez, Sandra Levin, el lunes por la noche.

Levin, madre del productor nominado al Grammy Benny Blanco, supuestamente se escondió de intrusos enmascarados que irrumpieron en su casa de Studio City alrededor de las 9:30 p.m.

Según NBC4, Levin corrió escaleras arriba y se encerró en un baño después de notar que dos ladrones con ropa oscura entraban a la propiedad por una puerta lateral.

"Ella miró por la puerta del baño después de escuchar a los sospechosos subir las escaleras", confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles, informó PageSix.

Los intrusos se alarmaron al ver a Levin y huyeron del lugar antes de que llegaran los agentes. No está claro si los ladrones estaban armados.

Las imágenes obtenidas por KTLA5 mostraron a los oficiales inspeccionando la puerta corrediza destrozada que los sospechosos usaron para entrar, con fragmentos de vidrio esparcidos por el piso.

Fuentes policiales confirmaron que la alarma de la vivienda se activó durante el allanamiento, pero para cuando llegaron las autoridades, los sospechosos ya se habían marchado. No se reportaron heridos.

Blanco, cuyo nombre legal es Benjamin Levin, ha hablado con cariño de su madre en entrevistas pasadas.

En junio, le dijo a InStyle: "Mi madre siempre se tomaba el tiempo para explicarme cómo funciona la mente femenina porque estaba pasando por muchos traumas en las citas cuando yo estaba creciendo".

También atribuyó su pasión por el arte y la música a su propia creatividad y felicidad. En noviembre de 2024, Blanco declaró a varias fuentes: "Mi mamá es mi mejor amiga", destacando su estrecho vínculo.

There are no safe places left in Gavin Newsom‘s lawless California.



The multi million dollar Studio City home of Selena Gomez’s mother-in-law did not protect her from felons that smashed their way in while she was home.



She barricaded herself in a bathroom and called 911 after… pic.twitter.com/3Jdm12VBO0 — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) November 26, 2025

No hubo heridos en robo de vivienda vinculado a Gómez

El robo se produce poco después de las mediáticas celebraciones de la boda de Blanco y Gómez. La pareja se casó en septiembre de 2025, celebrando ceremonias en Cabo San Lucas y Las Vegas, seguidas de una boda en Santa Bárbara con amigos de la industria del entretenimiento.

Gómez y Blanco aparecieron juntos recientemente en la Gala del Museo de la Academia 2025, semanas antes del robo.

Las fotografías de la escena muestran a agentes de policía inspeccionando la propiedad y realizando una redada armada para asegurar la casa.

Los investigadores no han publicado descripciones de los sospechosos ni revelado ningún motivo, y la investigación sigue activa.

Según Complex, los detectives están investigando el vecindario en busca de información adicional y revisando evidencia para determinar si se robaron algunos artículos.

Este incidente, comprensiblemente, ha conmocionado a la familia, pero, según informes, Levin salió ileso. Las autoridades siguen instando a los residentes a mantenerse alerta, especialmente tras una serie de recientes robos domiciliarios de alto perfil en Los Ángeles.

Hasta el momento, los representantes de Selena Gómez y Benny Blanco no han hecho comentarios sobre el incidente.