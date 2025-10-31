Hulu ha renovado oficialmente la serie de comedia ganadora del Emmy "Only Murders in the Building" para una sexta temporada de 10 episodios, lo que supone un cambio significativo en la ubicación de la serie, ya que el trío de detectives se dirige al extranjero por primera vez en la historia de la serie.

El anuncio de la renovación coincidió con el estreno del final de la quinta temporada el martes, preparando el terreno para que el próximo misterio se desarrolle en Londres, Inglaterra, en lugar de en el hotel Arconia de Nueva York.

El querido trío de detectives aficionados, Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gomez), cambiarán su habitual edificio de apartamentos en el Upper West Side por las calles de Londres para investigar un nuevo caso. Este traslado transatlántico supone la primera vez que la serie se graba fuera de Estados Unidos, lo que la convierte en una expansión clave para esta longeva serie de misterio y comedia.

El final de la quinta temporada preparó el terreno para esta aventura internacional con un impactante giro argumental. El episodio reveló que la podcaster Cinda Canning, interpretada por Tina Fey, había sido encontrada muerta a las afueras de las puertas de Arconia.

Mientras investigaba un caso en Londres relacionado con una mujer pelirroja falsamente acusada del asesinato de un descendiente de la realeza, Cinda envió a la sospechosa a Estados Unidos para protegerla. Los espectadores presenciaron entonces la llegada de una mujer pelirroja y rizada al Arconia, donde se desplomó frente a la entrada del edificio. Cuando el trío y otros se reunieron, descubrieron que la víctima era la propia Cinda, lo que constituyó el misterio central de la sexta temporada.

El productor ejecutivo John Hoffman enfatizó que el traslado a Londres representa un regreso a los orígenes de la serie, centrados en Cinda Canning, quien inspiró al trío a comenzar su podcast de crímenes reales. "Volver a la historia original del podcast, ambientada en un viaje, al origen de todo, en lo que respecta a las novelas de misterio acogedoras, y ese contexto nos pareció muy rico y emocionante, y una gran oportunidad para innovar", declaró Hoffman a los medios sobre la dirección creativa.

La quinta temporada de la serie concluyó con la resolución del misterio principal sobre la muerte de Lester, el querido portero del Arconia, cuyo asesino resultó ser el alcalde Beau Tillman. La serie es una producción de 20th Television, con Martin y Hoffman como cocreadores y productores ejecutivos junto a Martin Short y Selena Gomez. La sexta temporada se estrenará exclusivamente en Hulu, mientras que Disney+ será la plataforma internacional.