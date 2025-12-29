La larga espera por la resolución de la saga de Hawkins está casi terminada, y para los fanáticos de la poderosa serie de Netflix, el momento no podría ser más poético.

Mientras el mundo se prepara para recibir el año 2026, los hermanos Duffer se preparan para derribar el velo entre las dimensiones una última vez.

Tras un lanzamiento escalonado en el que los primeros cuatro episodios llegaron a fines de noviembre y los tres siguientes el día de Navidad, el escenario está listo para un evento televisivo verdaderamente global.

Ya no se trata simplemente de un grupo de jóvenes en bicicletas: es la culminación de un cambio cultural que duró una década y que ha redefinido los límites del streaming de prestigio.

El último volumen de la serie consta de un único episodio monolítico. Sin embargo, llamarlo "episodio" resulta ofensivo a su escala.

Con una duración asombrosa de dos horas y ocho minutos, este capítulo final es esencialmente un largometraje diseñado para llevar la batalla contra Vecna a un final definitivo y probablemente desgarrador.

La cuenta regresiva global para el final de la quinta temporada de Stranger Things

Para aquellos que planean sus celebraciones de Nochevieja en torno al destino del Upside Down, la logística es crucial.

El final de la quinta temporada de Stranger Things está previsto para su lanzamiento en Netflix el 31 de diciembre a las 5:00 p. m., hora estándar del Pacífico.

Para aquellos de nosotros en el Reino Unido, esto significa una vigilia nocturna o un regalo muy temprano en el día de Año Nuevo, ya que el episodio llega oficialmente al horario de Greenwich a la 1:00 am del 1 de enero.

En un movimiento sin precedentes para el gigante del streaming, Netflix también confirmó un estreno limitado en cines.

Reconociendo las aspiraciones cinematográficas del final, titulado The Rightside Up , el episodio se proyectará en más de 500 cines en Estados Unidos y Canadá.

Estas proyecciones están programadas para coincidir exactamente con el lanzamiento digital, lo que permitirá a los fanáticos experimentar 'Abyss' en la pantalla grande.

Aunque los detalles de la llegada de la película a las salas de cine en el Reino Unido siguen siendo escasos, la magnitud del lanzamiento en Norteamérica sugiere que Netflix está tratando este como su mayor evento "cinematográfico" hasta la fecha.

Qué esperar del final de la quinta temporada de Stranger Things: Muerte y redención

El título del final, The Rightside Up , es un guiño inteligente y esperanzador al "Upside Down" que ha plagado a nuestros héroes desde 2016.

Sin embargo, no se dejen engañar por el título y esperen un final limpio y feliz. La atmósfera que rodea la producción está impregnada de un fuerte aroma a sacrificio.

A pesar de lo importante que es el séptimo episodio, no se perdió ningún personaje importante en los dos primeros volúmenes, lo que generó una sensación generalizada de que una "gran muerte" es inevitable en el acto final.

Los rumores sobre el fallecimiento del favorito de los fanáticos, Steve Harrington, han alcanzado un punto álgido.

Durante una aparición reciente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , se les pidió a los hermanos Duffer que organizaran figuras del elenco principal.

En lo que muchos interpretaron como un spoiler críptico, la figura de Steve fue colocada precariamente en el borde del escritorio, y finalmente se cayó. Ya sea un accidente real o una provocación calculada, la teoría de que "Steve está perdido" ha incendiado las redes sociales.

En declaraciones a Entertainment Weekly el día de Navidad, los creadores prometieron que el final sería "de gran escala", pero fundamentalmente, "más centrado en los personajes que cualquiera de los otros episodios".

Con una duración de dos horas, los hermanos creen que han encontrado el punto ideal entre una batalla exitosa con mucha CGI y los ritmos emocionales íntimos que hicieron de la primera temporada un éxito.

Mientras el escuadrón Hawkins se prepara para irrumpir en el Abismo para rescatar a los niños secuestrados, el mundo espera con gran expectación para ver quién, si alguien, logrará regresar al 'Rightside Up' en una sola pieza.