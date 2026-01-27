La larga sombra del escándalo de Jeffrey Epstein sigue planeando sobre la Casa de Windsor, pero para el hombre en el centro de la polémica, parece abrirse un nuevo capítulo. Andrew Mountbatten-Windsor, ex duque de York, se prepara, según se informa , para volver a las citas, incluso mientras se enfrenta a la sentencia definitiva de su desalojo de Royal Lodge. Esta mudanza marca el fin de su convivencia con su exesposa, Sarah Ferguson, ya que se espera que la pareja lleve vidas separadas por primera vez en años.

Ha sido una caída en desgracia espectacular para el hermano del rey. Tras perder sus títulos reales y honores militares debido a sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Andrés se ha visto cada vez más aislado de la firma. Fuentes sugieren que está listo para probar de nuevo el mundo de las citas, buscando un nuevo comienzo tras su reciente crisis social y residencial.

Las nuevas ambiciones románticas del príncipe Andrés

Tras su partida de su hogar de más de 20 años, se dice que Andrés ha recibido luz verde para empezar a buscar pareja. Según informes, se mudará a Marsh Farm, una propiedad más modesta de cinco habitaciones en la finca de Sandringham, Norfolk. Este mes ha estado abandonando la Royal Lodge, de 30 habitaciones, tras tener dificultades para afrontar el aumento de los precios de la propiedad. Si bien el rey le ha ofrecido alojamiento alternativo, fuentes cercanas afirman que Andrés está buscando alojamiento más lejos, incluso considerando una mudanza que le permitiría vivir a su aire.

Una fuente declaró a la revista Closer que Andrew ha expresado abiertamente su deseo de volver a salir con alguien. "La realeza estará aliviada de que se vaya, pero también les preocupará lo que pueda hacer una vez que sea completamente independiente", añadió.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también parece estar planeando un futuro más seguro económicamente. Los informes sugieren que está abierta a la idea de encontrar una pareja adinerada para aliviar las presiones de la vida adulta, y algunas fuentes afirman que podría buscar una pareja que la ayude a financiar una ambiciosa reforma de Año Nuevo. Esta noticia llega cuando la pareja, que compartió vivienda durante décadas, comienza a afrontar la vida tras el desahucio.

El príncipe Andrés y los daños colaterales del escándalo

Mientras Andrés y Sarah planean sus próximos pasos, el impacto emocional en sus hijos se ha convertido en un motivo de preocupación pública. El experto en realeza Duncan Larcombe describió recientemente a la princesa Beatriz, de 37 años, y a la princesa Eugenia, de 35, como "víctimas del difunto Jeffrey Epstein" por derecho propio.

Larcombe señaló que las hermanas son completamente inocentes del escándalo, pero se han visto obligadas a presenciar cómo sus padres quedan destrozados por las repercusiones públicas. Observó además que las hermanas podrían sentirse obligadas a distanciarse de su padre, en particular de la princesa Eugenia, debido a su participación en organizaciones benéficas contra la esclavitud moderna. Mientras intentan mantener su propia labor caritativa y su dignidad real, los fantasmas del pasado de su padre siguen definiendo su imagen pública.

Actualizaciones reales globales: desde Sundance hasta el Tribunal Supremo

Mientras los York lidian con los cambios domésticos, el duque y la duquesa de Sussex han estado causando sensación en Estados Unidos. Meghan Markle apareció recientemente en el Festival de Cine de Sundance para promocionar su nuevo documental, Cookie Queens . La película, que Meghan dedicó a su hija, la princesa Lilibet, explora el arriesgado mundo de la venta de galletas de las Girl Scouts a través de la mirada de cuatro niñas. Durante el evento, Meghan rompió el protocolo habitual de "productora ejecutiva" al subir al escenario para pronunciar un discurso improvisado, describiendo el proyecto como la "película más adorable" del festival.

Pero la situación sigue tensa para el príncipe Harry en Londres. Durante su reciente comparecencia ante el Tribunal Superior, se supo que un conocido acosador había logrado sentarse a pocos metros detrás de él en dos ocasiones. El personal de seguridad reconoció a la persona como parte de una lista de "personas obsesionadas" elaborada por una empresa de inteligencia privada. Aunque la seguridad privada reconoció a la mujer, no pudieron hacer nada porque se encontraba en una galería pública. Esto demuestra lo complicada que es la situación de seguridad de Harry cuando visita el Reino Unido.

Mientras tanto, el rey Carlos se enfrenta a un panorama diplomático más complejo que nunca. Con una importante visita de Estado a Estados Unidos prevista para abril de 2026, coincidiendo con el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, el rey ha expresado, según informes, su preocupación por la reciente retórica de Donald Trump respecto a la OTAN. Las negociaciones para esta histórica visita incluyen una posible reunión en la Casa Blanca a finales de abril. Si bien un posterior cambio de postura del presidente estadounidense ha aliviado la tensión, los analistas sugieren que el monarca se encuentra en una situación delicada ante la inminente visita.