La influencer mexicana María Julissa ha negado categóricamente las acusaciones de que traicionó al líder del cártel El Mencho al proporcionar su ubicación a las autoridades, calificando las afirmaciones de "totalmente falsas". La modelo de OnlyFans se encontró en el centro de la especulación viral después de que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, muriera en una redada militar mexicana el 22 de febrero de 2026.

Las autoridades no la han identificado en relación con la operación, que desató una violencia generalizada en varios estados.

¿Quién es María Julissa?

María Julissa, creadora digital y modelo mexicana de 30 años, cuenta con 3.6 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre música, autos y estilo de vida. Ha lanzado canciones como "El Makinon" y "Suki", colaborando con artistas de la escena del reguetón.

Julissa publica a menudo sobre béisbol, lo que le valió el apodo de "Barbie Beisbolera" entre los fanáticos.

Nacida en Guadalajara, saltó a la fama a través de las redes sociales a finales de la década de 2010, construyendo una marca en torno al empoderamiento y el lujo.

Los críticos señalan que su contenido a veces genera controversia, pero mantiene una imagen pública positiva centrada en la autoexpresión. No aparecen vínculos previos con el crimen organizado en los registros públicos, y nunca había comentado sobre los problemas de los cárteles en México antes de este episodio.

Las acusaciones virales que la vinculan con El Mencho

Tras la muerte de El Mencho, los rumores estallaron en internet, con publicaciones que afirmaban que Julissa era su amante secreta, quien filtró su escondite en Tapalpa, Jalisco, para vengarse del robo de un vehículo. Una publicación en Facebook hacía referencia a un informante anónimo que mantenía una relación sentimental, lo que alimentó las especulaciones.

Las publicaciones virales de X y las imágenes generadas por IA que supuestamente mostraban a la pareja junta acumularon millones de visitas en cuestión de horas. Algunos relatos afirmaron que ella proporcionó coordenadas después de que las autoridades rastrearan sus visitas a su cabaña fortificada.

🚨 “TOTAL DESINFORMACIÓN”: Influencer Maria Julissa Denies Rumors of Involvement in “El Mencho” Raid 🚨



A whirlwind of viral rumors has put Mexican influencer Maria Julissa at the center of a massive international story—but she says it is all "totally false." Following the… pic.twitter.com/FrXd39JpOj — daily punch (@kingbrodi3) February 25, 2026

Las afirmaciones se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok y Facebook, y un video obtuvo más de 22,7 mil me gusta.

Los verificadores de datos han etiquetado las fotos como inventadas y no hay evidencia que respalde la narrativa de la traición.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 11.1 millones de libras esterlinas (15 millones de dólares) por información que condujera a la captura de El Mencho, pero las autoridades confirmaron que la pista provenía de inteligencia no relacionada. El gobierno mexicano añadió 300 millones de pesos mexicanos, aunque no se ha reclamado ninguna recompensa en este caso. Tras la redada, hombres armados incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en seis estados, lo cual no sorprende dada la reputación del CJNG de tomar represalias.

La firme negación de Julissa en medio de la tormenta

Julissa abordó las acusaciones directamente en Instagram, afirmando: "No tengo nada que ver con esa situación" e instando a sus seguidores a no difundir contenido sin verificar. En otra publicación, calificó los rumores de infundados y dañinos, advirtiendo sobre los daños que puede causar la desinformación.

El medio mexicano La Prensa informó que rechazó la etiqueta de informante, señalando la falta de corroboración oficial. Los expertos confirman que los audios e imágenes que circulan probablemente estén manipulados por inteligencia artificial. Las autoridades han enfatizado que la operación se basó en una vigilancia a largo plazo, no en una sola pista.

El gobierno mexicano sostiene que la redada se basó en meses de inteligencia recopilada, sin figuras públicas implicadas. La violencia continúa en Jalisco mientras las facciones del CJNG se disputan el poder tras la caída de El Mencho. Julissa ha vuelto a publicar contenido cotidiano, mientras aumentan los llamados a una mejor regulación de las falsedades virales en línea.