El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses en varios estados mexicanos a refugiarse en sus hogares hasta nuevo aviso por las consecuencias del asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el domingo.

El aviso incluye las siguientes ubicaciones: "Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), áreas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León".

Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT — TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026

La Embajada de Estados Unidos en el país describió la situación actual como "operaciones de seguridad, bloqueos de carreteras y actividad delictiva". Recomendó a los residentes evitar las zonas cercanas a la actividad policial y minimizar los desplazamientos innecesarios, entre otras medidas.

La alerta se produjo poco después de que el ejército mexicano abatiese a "El Mencho" el domingo. Se trata de uno de los golpes más importantes que ha asestado a una importante organización criminal mexicana en años, tanto porque el CJNG ha sido ampliamente descrito como uno de los grupos más poderosos y violentos del país, como porque Oseguera Cervantes seguía prófugo a pesar de una búsqueda binacional de años que incluía una recompensa del Departamento de Estado de Estados Unidos de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Según informes de AP, el operativo tuvo lugar en el estado occidental de Jalisco y fue seguido de retenes y quema de vehículos, una táctica frecuentemente utilizada por los cárteles para frenar a las fuerzas de seguridad. El ataque formó parte de un operativo en la sierra de Jalisco y se presentó como un gran éxito de seguridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien añadió que se esperaban más detalles oficiales, añadió el periodista mexicano Joaquín López Dóriga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó que "El Mencho" murió durante un enfrentamiento entre militares y miembros del cártel. Señaló que cuatro miembros del cártel murieron en el enfrentamiento, mientras que otros tres resultaron gravemente heridos. Uno de ellos fue Oseguera Cervantes, quien falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México. Ningún militar murió durante el operativo, agregaron las autoridades.

Oseguera Cervantes ascendió desde las redes criminales locales hasta la cima del hampa mexicana, convirtiéndose en el rostro de la rápida expansión del CJNG. El cártel surgió tras fracturas en organizaciones anteriores y, con el tiempo, se forjó una reputación por combinar el tráfico sofisticado con una agresiva violencia territorial, así como por diversificarse hacia otros negocios ilícitos.

Según In Sight Crime , el CJNG no es solo un cártel. Funcionarios e investigadores estadounidenses lo han descrito como una red que creció absorbiendo o asociándose con células criminales existentes en múltiples regiones, lo cual es una de las razones por las que los eventos de "decapitación" pueden desencadenar divisiones impredecibles.