Mucho antes de que Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" se convirtiera en un nombre conocido vinculado a la violencia de los cárteles y las cacerías humanas internacionales, su reputación ya circulaba a través de un canal diferente: la música.

Oseguera fue asesinado el domingo 22 de febrero en un operativo en el estado occidental de Jalisco, seguido de retenes y quema de vehículos, una táctica frecuentemente utilizada por los cárteles para frenar a las fuerzas de seguridad. El ataque formó parte de un operativo en la sierra de Jalisco y se presentó como un gran éxito en materia de seguridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Mencho ascendió desde las redes criminales locales hasta la cima del hampa mexicana, convirtiéndose en el rostro de la rápida expansión del CJNG. El cártel surgió tras fracturas en organizaciones anteriores y, con el tiempo, se forjó una reputación por combinar el tráfico sofisticado con una agresiva violencia territorial, así como por diversificarse hacia otros negocios ilícitos.

Los narcocorridos y las narcobaladas han funcionado durante mucho tiempo como un archivo no oficial del hampa mexicana, documentando figuras no a través de actas judiciales, sino mediante el ritmo, la bravuconería y un lenguaje codificado. En el caso de El Mencho, los artistas a menudo evitaban nombrarlo directamente, optando en su lugar por apodos, iniciales, marcadores geográficos o referencias simbólicas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Algunos lo mencionan como Nemesio, su nombre de pila; El señor de los gallos, uno de sus apodos; o El M. Otros, como "El presidente".

Aquí hay 10 canciones que mencionan explícitamente a El Mencho o son ampliamente reconocidas por hacer referencia a él o a la era del CJNG.

1. El Señor de los Gallos – Los Alegres del Barranco

2. El tío de Jalisco – Luis R. Conríquez

3 . Nemesio – Luis R. Conríquez

4. El Señor de los Gallos – Enigma Norteño

5. Soy Mencho – Lenín Ramírez

6 . El M – Gerardo Ortiz

7. Doble R – Los dos carnales

8. Estrategia de Escape – El Komander

9. GTA – Luis R Conríquez, Jasiel Núñez

10. Presidente - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

A diferencia de las biografías tradicionales, los narcocorridos operan sin notas a pie de página ni verificación de datos. Su objetivo no es la precisión, sino el impacto. Para El Mencho, la música amplificaba el miedo, proyectaba alcance y reforzaba la marca del CJNG mucho más allá de México.

Los investigadores culturales señalan que estas canciones a menudo se difunden más rápido que la información oficial y configuran la percepción pública incluso en regiones no afectadas por la violencia de los cárteles.

Las autoridades mexicanas han criticado repetidamente los narcocorridos por normalizar la violencia. Varios estados han prohibido la interpretación pública de canciones que hacen referencia a figuras de los cárteles, incluyendo a El Mencho. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la música persiste en línea, donde los algoritmos de streaming y la difusión viral mantienen vivas estas canciones.

Con la muerte de El Mencho, estas canciones permanecen como artefactos culturales, ecos de cómo el crimen organizado se integra en la cultura popular. Documentan no solo a un hombre, sino una época en la que la música, el miedo y el poder convergieron.