Una parada programada del tour The Sincerely de Kali Uchis fue cancelada abruptamente el 22 de febrero cuando se desarrolló uno de los episodios de seguridad más violentos en años en México tras la muerte confirmada de Nemesio Oseguera Cervantes, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Te recomendamos: Estados Unidos insta a los ciudadanos de cinco estados mexicanos a resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso por las consecuencias del asesinato de El Mencho

La artista colombo-estadounidense tenía previsto presentarse en el Auditorio Telmex de Guadalajara esa noche, solo días antes de que concluyera su gira en Ciudad de México como parte de una gira por América del Norte y del Sur promocionando sus álbumes Orquídeas y Sincerely .

Caos en la seguridad tras la muerte de un miembro de un cártel de alto perfil

Las autoridades nacionales y locales confirmaron que El Mencho fue asesinado en un operativo militar-federal en Tapalpa, Jalisco, lo que desencadenó una ola de violencia relacionada con el crimen organizado en Jalisco y varios estados del oeste de México. Se bloquearon carreteras con vehículos en llamas y los disturbios a gran escala obligaron a las autoridades a suspender actividades públicas y reuniones multitudinarias.

En Guadalajara, eventos culturales, conciertos, eventos deportivos y otros eventos públicos se cancelaron o pospusieron debido a la persistente preocupación por la seguridad. El concierto de Kali Uchis fue una de las primeras cancelaciones importantes anunciadas por los promotores y el propio recinto, descritas como "circunstancias ajenas a la voluntad del artista".

¿Qué pasó con el programa?

Los organizadores de OCESA, una de las promotoras de conciertos más importantes de México, confirmaron en redes sociales que el espectáculo no se llevaría a cabo y que se reembolsarían las entradas según el método de compra. La cancelación no se presentó como una crítica a Uchis ni a su equipo, sino como una medida preventiva ante la rápida evolución de la situación de seguridad.

SE CANCELA EL CONCIERTO DE KALI UCHIS EN GUADALAJARA pic.twitter.com/QDxufvHs6t — Indie 505 (@Indie5051) February 22, 2026

Las reacciones de los fanáticos en las redes sociales reflejaron una mezcla de decepción por la cancelación y preocupación por los disturbios más amplios, con publicaciones en plataformas como Reddit que indicaban que los poseedores de entradas estaban tratando de comprender si la violencia afectó directamente a la ciudad y al área del lugar.

Impacto más amplio en Guadalajara y Jalisco

La suspensión del espectáculo de Uchis fue parte de una perturbación más amplia en el estado de Jalisco, donde las autoridades implementaron los protocolos de seguridad "Código Rojo" , y empresas, bancos, escuelas e instituciones culturales redujeron sus operaciones para evitar la exposición a una posible violencia vinculada a las represalias de los cárteles.

Los informes locales destacaron una atmósfera inusualmente tranquila y tensa en Guadalajara al día siguiente, y se instó a los residentes a permanecer en sus casas mientras las autoridades trabajaban para restablecer el orden.

Otros conciertos, representaciones teatrales y eventos públicos también se vieron afectados, lo que pone de relieve cuán profundamente el malestar se extendió a la vida cívica y cultural de una de las ciudades más grandes de México.

Hasta el momento, no hay informes de que el resto de las fechas de la gira de Kali Uchis hayan sido canceladas. Su presentación en la Ciudad de México a finales de esta semana sigue programada según lo previsto en la lista oficial de la gira, aunque los promotores han indicado que se mantendrán atentos a las novedades en materia de seguridad.