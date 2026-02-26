La canción Rosita fue presentada a los fans de la música urbana en español como el gran reencuentro entre Rauw Alejandro y Jhayco (anteriormente conocido como Jay Cortez). El resultado fue un escándalo en defensa de la artista argentina Cazzu y reavivó la polémica en torno al padre de su hija, Christian Nodal. Los artistas involucrados todos se han pronunciado y en sus textos evidenciaron que no entendieron qué hay detrás de la reacción de muchos en el público, en especial de las mujeres.

El problema fue generado por esta barra:

La vo'a romper y la vo'a arreglar

Esto es política pa' yo robarte

Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal

Para los que necesitan contexto, el artista mexicano terminó su relación con Cazzu, la madre de su única hija, Inti, y un mes después ya estaba casado con Ángela Aguilar.

Una breve descripción de lo que sucedió tras el estreno del tema, interpretado por Rauw y Jhayco, bajo la producción de Tainy, para un disco del mismo Tainy, incorporaría las palabras traición, indignación, minimización y veladas disculpas.

Poco después de la salida al mercado de Rosita, Cazzu dejó de seguir a los autores e intérpretes y escribió una frase que podría ser interpretada como en referencia al tema: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida".

Después de que Rauw y Jhayco se pronunciaron sin mencionarla, pero dando a entender que era una tontería, la cantautora y escritora argentina escribió una columna en su Substack, a la que le dio el título de Tiradera.

En el texto se la siente indignada por su hija, pero se nota que vivió la barra como una traición a la amistad que pensaba que tenía con los artistas puertorriqueños. De hecho, fueron ellos, comenzando por Tainy, los que le abrieron las puertas al mundo de la música urbana en español, más allá del mercado muy nicho del trap en español de Argentina.

Los fans de Cazzu, ganadores de mil batallas contra Nodal y Aguilar, rearmaron sus ejércitos y, reforzados por el apoyo de Nicki Nicole, TINI, La Joaqui, Bizarrap y más, quienes dejaron de seguir en las redes sociales a todos los involucrados, y Bad Bunny, quien mandó a eliminar su crédito en la canción, subieron la presión hasta el punto de que los tres artistas urbanos publicaron mensajes en las redes sociales, que algunos tomaron como disculpas, pero no tantos.

Ninguno ofreció disculpas por haber tomado una situación que ha derivado en lo que parece ser un caso de violencia vicaria y paternidad ausente, además de una "amiga", para impulsar una canción.

Por el contrario, parecen presentarse como las víctimas. La prensa, el público y "personas" malinterpretaron y quisieron crear una guerra. De ladito, también se podría inferir que acusan a Cazzu de usar el tema para llamar la atención hacia su gira.

La impresión que le dio a esta escritora es que este episodio, el primero en el que la audiencia rechazó una barra de música urbana, no porque sea soez o sexual, sino porque avala la irresponsabilidad emocional y la paternidad ausente, fue una oportunidad desaprovechada de los artistas para demostrar que sí respetan a las mujeres, que sí escuchan al público maduro y que sí quieren ser un modelo a seguir.

Aquí tienes los mensajes para que te hagas tu propia opinión:

Rauw Alejandro: Con toda honestidad, para quien quiera leer: (numerados para que no se les quede nada) 1.En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre. 2."Rosita" es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo. 3.Sobre "la barra"... NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta. 4. Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque aveces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa. 5. A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año se que quieren acción.

pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión.

Jhayco:

A quién pueda interesar; Yo Jesús M. Nieves Cortés encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción "Rosita" y como han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido. En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán. Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Yo salí de una mujer y ella puede dar fé de mi persona; fuera de eso no controlo la narrativa ni lo que puedan pensar de mí. Nadie tendrá la razón verdadera nunca porque esto se basa de pensamientos y opiniones. Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena "Música" ya yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias o batallas sin sentidos porque reconozco y sé lo que aporto a la industria como creador y creativo.

Sin nada más que abundar espero poder haber aclarado mi punto de vista y si no están de acuerdo está bien 👍🏻 lo entiendo y lo respeto. Éxito y felicidades a Cazzu por su nueva gira y nuevo álbum "Latinaje" aquí no hay rencor hay amor pa' to el mundo.