El actor Baek Sung-hyun pidió disculpas tras la polémica surgida por la cancelación del musical "Eyes of the Dawn". La representación musical iba a ser un evento especial para los bomberos y sus familias.

El evento acaparó la atención cuando la función, programada para el 8 de marzo, fue cancelada repentinamente ese mismo día, dejando a los asistentes e invitados desconcertados. El espectáculo estaba concebido como un evento especial para bomberos en activo y retirados, así como para sus familias.

Sports Seoul informa que Baek habló sobre la controversia en un mensaje que compartió en las redes sociales el 11 de marzo. El actor reconoció los problemas causados por la cancelación y expresó sus disculpas a los afectados.

En su comunicado, se disculpó directamente con el público y los invitados. Escribió: "Me inclino y ofrezco mis más sinceras disculpas al público que se tomó el tiempo de visitar el teatro, y especialmente a los bomberos que fueron invitados ese día".

También habló sobre su papel en el espectáculo y su sentido de responsabilidad como actor principal. Baek dijo: "Como uno de los actores principales del musical 'Eyes of Dawn', siento una gran responsabilidad por la interrupción de esta función".

Según los informes, Baek sugirió el evento como una forma de homenajear a los bomberos y sus familias por su servicio. Sin embargo, el anuncio repentino de la cancelación del espectáculo el mismo día de la función, al parecer, desconcertó a los invitados y al personal del recinto.

La cobertura de Naver citó fuentes de la industria que afirmaron que había un problema mayor detrás de la cancelación. Personas que trabajan en las artes escénicas dicen que los desacuerdos sobre los honorarios y otros asuntos entre la productora y algunos actores provocaron que algunos artistas se negaran a subir juntos al escenario.

En ese contexto, Baek también habló sobre lo que estaban atravesando sus compañeros actores. En su declaración, afirmó: "La situación actual se debe a problemas estructurales entre la productora y los actores".

También pidió a la gente que reflexionara sobre lo que llevó a algunos artistas a tomar la decisión que tomaron. Baek dijo: "Por favor, tengan en cuenta las dificultades que atravesaron mis compañeros actores, quienes no tuvieron más remedio que tomar decisiones difíciles para proteger sus derechos legítimos".

A pesar del revuelo que se armó, el actor dejó claro lo mucho que valoraba la producción y a su público. En una nota final dirigida a quienes verían la obra, declaró: "Como actor principal, me esfuerzo al máximo para prepararme para mi papel" y "Si vuelven al teatro, les corresponderé con mi nombre".

El musical "Eyes of the Dawn" está basado en el clásico programa de televisión "Eyes of Dawn", que se emitió en Munhwa Broadcasting Corporation entre 1991 y 1992 y alcanzó un índice de audiencia máximo del 58,4% en aquel entonces.