Los Óscar vuelven a cambiar de rumbo en 2026 en lo que se refiere a las presentaciones musicales.

Tras la cancelación de las actuaciones en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original en la ceremonia del año pasado, este año la ceremonia trae de vuelta la música al escenario, aunque de forma más limitada. En lugar de presentar en vivo las cinco canciones nominadas, la 98.ª edición de los Premios Óscar contará con la interpretación de solo dos: Golden de la serie de K-Pop Demon Hunters y I Lied to You de Sinners.

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Esto convierte la estrategia musical en uno de los cambios creativos más evidentes de cara a la noche más importante de Hollywood. La Academia ha confirmado que la ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien como presentador. Si bien la transmisión recupera un componente musical en vivo, también se aleja del formato tradicional en el que cada nominado a Mejor Canción Original tenía su momento en el escenario.

El cambio resulta aún más llamativo porque los Óscar de 2025 tomaron un camino opuesto. La gala del año pasado eliminó por completo las interpretaciones en directo de las canciones nominadas, poniendo fin a lo que Reuters describió como una tradición de décadas en los Óscar. En su lugar, la ceremonia se centró en música inspirada en películas y puestas en escena a modo de homenaje, en lugar de actuaciones directamente relacionadas con la categoría de Mejor Canción Original.

Ahora, la Academia parece estar buscando un punto medio. Las cinco canciones nominadas este año son Dear Me de Diane Warren: Relentless, Golden de KPop Demon Hunters, I Lied to You de Sinners, Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi! y Train Dreams de Train Dreams.

Dado que solo se interpretarán Golden y I Lied to You durante la gala , se espera que los demás nominados sean reconocidos mediante presentaciones pregrabadas en lugar de actuaciones completas en directo, según ha comunicado la Academia.

Para los aficionados a la música, esto representa tanto un regreso como un retroceso.

Los Óscar reconocen una vez más la importancia de las canciones para el ritmo emocional de la gala, pero lo hacen de forma selectiva. Esta decisión otorga a los productores mayor control sobre el ritmo, en un momento en que las transmisiones de premios siguen bajo presión para ser más dinámicas y mantener la atención de la audiencia televisiva.

Al mismo tiempo, existe el riesgo de frustrar a los espectadores que consideran la categoría de canción como uno de los pocos espacios donde los Óscar aún pueden generar momentos en vivo verdaderamente electrizantes. Esta conclusión se basa en el cambio de formato confirmado por la Academia y en la reciente reacción negativa a la eliminación total de las actuaciones en 2025.

También refleja cuánto ha cambiado la categoría en sí. Las dos canciones elegidas este año están vinculadas a películas con gran repercusión cultural. Sinners se ha consolidado como la favorita en las nominaciones, y Golden se ha convertido en una de las canciones revelación de la competencia, lo que le da a la gala dos selecciones más fáciles de promocionar como programas imperdibles. En otras palabras, los Óscar parecen estar tratando el premio a la Mejor Canción Original menos como una exhibición completa y más como una decisión de programación cuidadosamente seleccionada.

El resultado es una ceremonia que no abandona la música, sino que redefine su papel. Durante décadas, las actuaciones musicales contribuyeron a convertir los Óscar en un evento de cultura pop más amplio, donde el cine, la televisión en directo y la música convergían en tiempo real. En 2026, la Academia recupera parte de esa fórmula, manteniendo un control más estricto sobre lo que se incluye en la selección final. Que esto se perciba como una evolución acertada o una concesión a medias probablemente dependerá de lo que ocurra una vez que los focos iluminen el escenario.

Nominados a Mejor Canción Original

"Dear Me" de Diane Warren: Implacable

Música y letra de Diane Warren.

"Golden" de KPop Demon Hunters

Música y letra de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park.

"I Lied to You" de Sinners

Música y letra de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson.

"Sweet Dreams of Joy" de Viva Verdi!

Música y letra de Nicholas Pike.

"Train Dream" de Train Dream

Música de Nick Cave y Bryce Dessner, letra de Nick Cave.

Nominados a Mejor Banda Sonora Original

Jerskin Fendrix para Bugonia

Alexandre Desplat por Frankenstein

Max Richter para Hamnet

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Ludwig Göransson para pecadores