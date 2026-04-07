Los usuarios de TikTok están obsesionados esta semana con una nueva tendencia llamada "captando huellas", ya que el método irónico de un asesor de citas para adivinar el tamaño del pene de un hombre a partir del contorno de sus pantalones se ha vuelto viral en la aplicación.

TikTok ha sido durante mucho tiempo un caldo de cultivo para el lenguaje codificado en torno al sexo y las citas, desde análisis sobre la "energía masculina" hasta jerga para todo, desde señales de alerta en una relación hasta preferencias en la cama. La última frase, "catching print" (captando huella), encaja perfectamente en ese ecosistema: suena lo suficientemente inofensiva como para pasar desapercibida en un simple desplazamiento, pero todos los que entienden la broma comprenden que se trata de evaluar a los hombres en público, literalmente.

La expresión proviene de Anwar White, un autodenominado asesor de citas con más de un millón de seguidores, quien publicó un video titulado "Cómo captar la atención" que rápidamente se viralizó en las páginas "Para ti" de los usuarios. En él, presenta lo que él llama una guía para mujeres que intentan descifrar qué hay debajo de los pantalones de un hombre, tratándolo todo como una especie de clase magistral disfrazada de análisis de moda.

"Chica, me enteré de que estabas triunfando y no podría estar más orgulloso", les dice a los espectadores en el video, antes de advertirles que no terminen con lo que él compara de forma pintoresca con una "memoria USB" en un extremo de la escala o una "enorme botella de vitaminas" en el otro. El tono es deliberadamente exagerado, con White mezclando consejos en tono de broma y referencias a comunidades específicas con la naturalidad de alguien que entiende perfectamente cómo funciona el humor de TikTok.

Cómo funciona realmente la tendencia de TikTok "Catching Print"

Según el vídeo viral de White, "capturar la huella" consiste en analizar cómo se ajusta el bulto de un hombre a sus pantalones y clasificarlo en una de tres categorías. Lo explica mediante un diagrama sencillo, casi como una tabla escolar, que representa las diferentes formas del bulto y sus supuestos rangos de tamaño en pulgadas.

Según él, el tipo A se da cuando el bulto alcanza su punto máximo en la parte media o superior de la entrepierna. En su escala, esto equivale a unas cuatro a seis pulgadas. El tipo B se da cuando el bulto alcanza su punto máximo en la parte media o inferior de la entrepierna, lo que él califica con seguridad entre seis y ocho pulgadas. El tipo C es el más llamativo de los tres, descrito como plano (envuelto) o con forma de plátano, formando un semicírculo de arriba abajo, lo que, en su opinión, indica ocho pulgadas o más.

Vídeos virales de 'Catching Print' y el giro inesperado del concurso de famosos

Una vez establecidas las reglas básicas, TikTok hizo lo que siempre hace . Los usuarios comenzaron a crear vídeos de White, a hacer duetos con el vídeo, a calificar el "tipo" de sus parejas, a debatir si las categorías se ajustaban a la realidad con la iluminación y las telas, y a compartir anécdotas sobre estampados engañosos. El término "capturar el estampado" se convirtió rápidamente en una expresión común en los comentarios, donde la gente hacía referencia al concepto sin explicarlo explícitamente.

El propio White remató su vídeo original con lo que él llama un "cuestionario pop sobre famosos masculinos". Muestra fotos de hombres conocidos con pantalones ajustados y aplica con calma su propia tipología, adivinando en qué punto del espectro A-C se sitúa cada famoso. No es sutil, y desde luego no es neutral, pero es precisamente el tipo de contenido ligeramente escandaloso que triunfa en la economía de la atención de TikTok.

Aquí surgen interrogantes evidentes sobre la cosificación, la privacidad y la doble moral. TikTok ya ha eliminado o restringido contenido donde se diseccionan cuerpos femeninos de forma similar, pero los videos sobre "capturar huellas" se comparten, se bromean sobre ellos y se les da mayor visibilidad algorítmica. Al mismo tiempo, muchos de los participantes dejan claro que lo ven como una venganza o una parodia, más que como una herramienta de diagnóstico seria.

TikTok no se ha pronunciado públicamente sobre esta tendencia viral, y la plataforma no indica en el material original que la frase infrinja alguna norma específica de la comunidad. Esto deja la situación en una zona gris, donde las insinuaciones sexuales pueden proliferar siempre que se mantengan a una distancia prudencial de la descripción explícita.