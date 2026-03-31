El actor Kim Jun-han habló sobre el éxito duradero de la canción "Emergency Room" de su banda izi. Comentó que la canción aún genera regalías constantes más de veinte años después de su lanzamiento.

El actor, que comenzó su carrera como baterista de la banda izi, compartió sus reflexiones en el programa de YouTube "Weekend Drama", donde estuvo con Lee Jong-won y Jang Da-ah. Kim retomó sus raíces musicales durante el programa e incluso tocó "Emergency Room" en la batería por primera vez en 15 años.

Según Sports Chosun , Kim habló sobre su regreso al instrumento y el tiempo que había pasado desde la última vez que tocó. "Me siento un poco raro porque ha pasado bastante tiempo", dijo antes de interpretar la canción con fluidez, lo que le valió elogios de los demás miembros del elenco.

El presentador Yoo Yeon-seok se mostró muy contento con la actuación sorpresa. Dijo: "Simplemente salió de forma natural. Me recuerda a los viejos tiempos. ¡Pensar que estoy escuchando la versión original!", según Naver .

La conversación derivó luego hacia la popularidad que aún conserva "Emergency Room", especialmente su buen desempeño en las listas de karaoke. Kim negó rotundamente que la canción estuviera en la lista, poniendo fin a los rumores. Dijo: "Eso es un malentendido. Todavía está entre las 20 mejores".

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A mediados de marzo, la canción se encontraba entre los cinco primeros puestos de las listas de karaoke, según informaron miembros del equipo de producción entrevistados durante la emisión. Esto demuestra que sigue siendo popular entre los oyentes.

Kim también habló sobre cómo la popularidad de la canción se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Dijo: "Se vende bien. Que yo sepa, no ha salido del top 100 en 20 años", lo que demuestra la larga trayectoria del tema.

Cuando le preguntaron cómo afectaría el éxito continuo de la canción a sus finanzas, Kim dio una respuesta divertida y honesta. Dijo que seguía recibiendo regalías.

Tras la conversación, el presentador hizo más comentarios graciosos. "Esto sigue añadiendo cosas a mi vida, como mojarse con una llovizna", bromeó Yoo Yeon-seok, y todos rieron.

Los comentarios de Kim han puesto de relieve la popularidad que sigue teniendo la música coreana de principios de la década de 2000 y cómo las canciones de éxito aún pueden valer mucho en los mercados digitales y de karaoke.

Kim sigue trabajando en su carrera como actor fuera del ámbito musical. Participará en la próxima película "Salmokji", que trata sobre un equipo de filmación que se topa con sucesos extraños en un embalse. La película se estrenará el 8 de abril.

Las reflexiones de Kim demuestran cómo una sola canción de éxito puede cambiar la vida de un artista durante décadas, tanto a nivel creativo como financiero.