Kim Ji-yeon , quien recientemente fue noticia después de revelar las sospechas de infidelidad de su esposo Jung Cheol-won, ahora anunció que se mudará de Busan a Seúl con su hijo pequeño mientras continúan los procedimientos de divorcio.

El 25 de enero, Kim Ji-yeon publicó una actualización en sus redes sociales confirmando que el proceso de divorcio está en marcha. Al explicar su situación actual, dijo: "Tras huir de casa, presentó una demanda unilateralmente para obtener la custodia del niño".

Añadió: "Como madre, sentí que ya no podía soportarlo más" y declaró: "Esta es la primera y última vez que lucharé hasta el final y ganaré". OSEN informó que las declaraciones rápidamente despertaron gran interés en internet.

Kim Ji-yeon, graduada del Departamento de Danza de la Universidad de Hanyang, se dio a conocer públicamente a través del reality show de Mnet, Love Catcher. Posteriormente, se casó con Jung Cheol-won, un lanzador que actualmente juega para los Lotte Giants, y tuvieron un hijo en 2024.

Según The Chosun Daily , la pareja celebró su ceremonia de boda en diciembre del año pasado, pero anunció su divorcio poco más de un mes después, sorprendiendo a los fanáticos y a las industrias del deporte y el entretenimiento por igual.

En publicaciones anteriores, Kim Ji-yeon criticó públicamente el papel de Jung Cheol-won en casa. Respondiendo a la pregunta de un fan, comentó: "No estoy mucho en casa, ni siquiera fuera de temporada, así que no me conoce bien". Añadió: "Lo siento mucho, pero los criaré como si su padre no estuviera".

También detalló las dificultades financieras que afirma haber enfrentado durante el matrimonio. Al describir sus gastos, Kim Ji-yeon dijo: "El año pasado, gasté personalmente más de 30 millones de wones (22.500 dólares estadounidenses) de mi salario", y añadió: "Añadí entre 5 y 6 millones de wones al dinero que gasté en fundir el anillo y la pulsera del primer cumpleaños de mi hijo para comprar un collar de oro de 10 don".

Ella añadió: "He utilizado todos mis ingresos para gastos de manutención sin ninguna asignación, y estoy en una situación en la que solo pido 500.000 wones".

Al hablar de sus planes de mudarse, Kim Ji-yeon explicó su razonamiento. Dijo: "El dinero siempre es un problema, hagas lo que hagas, pero por suerte, el depósito es dinero que ahorré desde joven".

Luego añadió: "Busan es muy bonito, pero el rostro de nuestro hijo se ha vuelto demasiado conocido", y concluyó: "Dada la situación actual, creo que es correcto ir a Seúl por el niño".