El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se ha aplazado de junio a octubre de 2026 después de que un tribunal acordara combinar las nuevas acusaciones con el caso ya existente.

La nueva fecha se fijó después de que el tribunal escuchara que añadir los cargos posteriores haría que el calendario original fuera demasiado ajustado.

Brand, de 50 años, ha negado todas las acusaciones en su contra. Se declaró inocente de los cinco cargos originales y de dos cargos adicionales añadidos posteriormente, lo que eleva el total a siete cargos relacionados con seis mujeres, según Deadline .

Los cargos anteriores surgieron de una investigación policial iniciada por informes de los medios de comunicación en 2023. En abril de 2025, la fiscalía acusó a Brand de un cargo de violación, un cargo de violación oral, un cargo de agresión sexual y dos cargos de agresión sexual, alegando incidentes ocurridos entre 1999 y 2005 en Bournemouth y Londres.

Según informes judiciales, una de las acusaciones se refiere a una denuncia de violación presentada por una mujer en Bournemouth en 1999. Otra alega que Brand agredió sexualmente a una mujer en Westminster en 2001, agarrándola del brazo y arrastrándola hacia un baño de hombres.

Según informó PBS , otras acusaciones en el caso original incluyen una denuncia de violación oral y agresión sexual en Westminster en 2004, junto con otra denuncia de agresión sexual en Westminster entre 2004 y 2005.

En diciembre de 2025, la fiscalía añadió dos cargos más tras una nueva revisión de las pruebas. Estas acusaciones involucran a dos mujeres diferentes y, al parecer, están relacionadas con incidentes ocurridos en 2009.

Según los informes sobre las acusaciones posteriores, una mujer afirma haber sido violada, mientras que otra dice haber sido agredida sexualmente. Brand debía responder a esos cargos por separado antes de que los casos se unificaran.

Sky News informó que las acusaciones ahora incluyen afirmaciones de que Brand violó a una mujer en una habitación de hotel durante una conferencia del Partido Laborista en Bournemouth, agarró los pechos de una trabajadora de televisión y la violó oralmente después de llevarla a un baño de hombres, y agredió a una mujer que trabajaba en una estación de radio.

El tribunal también escuchó que una presunta víctima declaró que Brand la agarró de la cara, la empujó contra la pared y la besó antes de manosearle los pechos y las nalgas. Se espera una nueva audiencia antes de la fecha del juicio en octubre, según Sky News .