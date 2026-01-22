El comediante y actor inglés Russell Brand ha sido puesto en libertad bajo fianza tras una audiencia judicial virtual en Londres, a pesar de que el número de cargos penales que enfrenta asciende a siete. Esta última decisión permite a Brand permanecer en libertad mientras la fiscalía investiga múltiples acusaciones de violación y agresión sexual que involucran a varias mujeres, lo que renueva las preguntas sobre cuánto tiempo tendrán que esperar las presuntas víctimas para que se vean sus casos.

Brand compareció el martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por videoconferencia desde su domicilio en Florida. Según The Guardian, solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento antes de que el tribunal le concediera la libertad bajo fianza antes de su próxima comparecencia.

Se concede la libertad bajo fianza en el Tribunal de Magistrados de Westminster

La audiencia se llevó a cabo de forma remota, sin que Brand estuviera presente físicamente en la sala del tribunal de Londres. Los magistrados confirmaron que la fianza continuaría mientras el proceso avanzaba, lo que permitiría a Brand permanecer en libertad mientras se desarrollaba el proceso legal.

Su próxima comparecencia está prevista para el 17 de febrero en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde se espera que los jueces aborden cómo se manejarán los cargos más nuevos dentro de un caso ya complejo.

Se añaden dos nuevos cargos al caso

Según informó TMZ , el mes pasado la fiscalía acusó a Brand de un cargo de violación y un cargo de agresión sexual, que involucra a otras dos mujeres acusadoras. Las autoridades han declarado que las nuevas acusaciones se refieren a incidentes separados y son distintas de los cargos ya presentados ante el tribunal.

La adición de estos cargos amplía significativamente el alcance del caso y eleva el número total de cargos penales contra Brand a siete.

Siete cargos, múltiples acusadores y un plazo cada vez más largo

Antes de los últimos acontecimientos, Brand ya enfrentaba cinco cargos de violación, agresión sexual y atentado al pudor relacionados con las acusaciones de cuatro mujeres. Se declaró inocente de dichos cargos en mayo, y el juicio está programado para el 3 de junio.

Dado que las nuevas acusaciones se desarrollan según un calendario independiente, se prevé que el proceso legal se extienda a múltiples audiencias y fechas de juicio. Los observadores jurídicos señalan que la superposición de procedimientos puede prolongar la resolución para todas las partes involucradas, en particular para los demandantes que esperan su turno en el tribunal.

Respuesta pública y negación de la marca

Brand ha negado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra. Ha mantenido que todas sus relaciones pasadas fueron consensuadas.

En una declaración en video compartida previamente en redes sociales, Brand dijo que rezaba para que cualquier persona a la que hubiera dañado "en mis años de insensatez y pecado" sanara, y también afirmó que quería que se revelara la verdad absoluta sobre su identidad. Aún no se ha declarado culpable o culpable de los nuevos cargos.

Impacto en los acusadores a medida que continúan los procedimientos

Con múltiples acusadores involucrados en diferentes etapas del proceso penal, el ritmo del caso se ha convertido en una preocupación central. La fianza significa que Brand permanecerá en libertad mientras la fiscalía prepara sus argumentos, pero también significa que las presuntas víctimas podrían enfrentar meses o más antes de que sus denuncias sean examinadas a fondo en el tribunal.

Activistas y expertos legales llevan tiempo advirtiendo que la prolongación de los plazos en los casos de delitos sexuales puede aumentar la tensión emocional de los denunciantes, sobre todo cuando se trata de acusados de alto perfil. Por ahora, la atención se centra en la audiencia de febrero, donde el tribunal determinará cómo avanza el caso ampliado y si se fijarán nuevas fechas.

Mientras continúan los procedimientos, el caso sigue siendo una de las batallas legales más seguidas que involucra a una figura pública británica, con implicaciones significativas tanto para el acusado como para aquellos que han presentado acusaciones en su contra.