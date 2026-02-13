La identidad suele estar anclada en un lugar, y para Justin Trudeau, Montreal siempre ha sido más que una circunscripción política. Es su hogar, su patrimonio y, ahora, potencialmente, el escenario de un nuevo capítulo en su vida junto a la estrella del pop Katy Perry.

Pero esto no es simplemente una historia inmobiliaria. Trata sobre la reinvención tras un cargo público, sobre cómo las figuras globales reconfiguran su vida privada y sobre lo que significa que un líder estadounidense de las listas de éxitos se vuelva cada vez más visible en una de las ciudades con mayor influencia cultural europea de Canadá. La compra plantea una pregunta más amplia: ¿se trata simplemente de un retroceso o del comienzo de una transformación nacional transfronteriza?

Los informes publicados primero por el Daily Mail revelan que el ex primer ministro canadiense compró una mansión de piedra de 4,26 millones de dólares canadienses 3,1 millones de dólares) en el afluente distrito de Outremont de Montreal, lo que provocó especulaciones sobre si Perry podría estar preparándose para una conexión más permanente con Canadá.

Un regreso a las raíces en Outremont

La propiedad, de casi 100 años de antigüedad, ocupa aproximadamente 460 metros cuadrados y se asienta sobre un terreno de 12.200 metros cuadrados a la sombra del Monte Real. Según los registros catastrales de Quebec citados por el Daily Mail, la operación se cerró esta semana tras cotizarse en 4,5 millones de dólares canadienses.

La casa cuenta con siete dormitorios, cinco baños, un salón de baile, una oficina y un jardín exterior cerrado y rodeado de árboles maduros. El impuesto predial anual se estima en poco menos de 3 8mil dólares canadienses ( 28 mil dólares estadounidenses).

Para Trudeau, la compra supone un regreso deliberado a un barrio que alguna vez representó políticamente. Durante su década como líder de Canadá, fue diputado por el distrito electoral de Papineau, que abarca partes de Montreal.

Montreal en sí misma tiene un profundo significado personal. El aeropuerto internacional de la ciudad lleva el nombre de su padre, Pierre Trudeau, y la familia mantiene vínculos de larga data con este centro cultural mayoritariamente francófono.

La nueva residencia está a menos de dos millas a pie de Cormier House, la mansión Art Decó donde vive su hermano menor Alexandre, y donde residió su padre después de retirarse de la política en 1984.

La vida después del primer ministro

Trudeau dimitió en marzo de 2025 tras 10 años en el cargo. Según cifras públicas, ganó 406.200 dólares canadienses (299 mil dólares estadounidenses) en su último año como primer ministro y recibirá una pensión anual de aproximadamente 141.000 dólares canadienses una vez que cumpla los requisitos, además de una pensión de jubilación a los 67 años.

Desde que dejó el cargo, según informes, ha cobrado honorarios millonarios por conferencias a través de la representación de la Agencia Harry Walker en Nueva York. En enero, participó en el Foro Económico Mundial de Davos para hablar sobre el "poder blando" en geopolítica —con la presencia de Perry— y el año pasado intervino en el Foro Mundial del Conocimiento en Seúl.

Tras su separación de Sophie Grégoire en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio, Trudeau había estado alquilando una propiedad en el parque Rockcliffe de Ottawa. Los documentos hipotecarios citados en la cobertura estadounidense indican que el proceso de divorcio está en curso.

La compra de Montreal, sin embargo, marca el primer movimiento significativo de propiedad permanente de su vida post política.

La conexión de Katy Perry con Montreal

Las especulaciones en torno al posible traslado de Perry surgen menos de declaraciones oficiales y más de la proximidad visible.

La pareja fue vista recientemente cenando en Leméac, un conocido bistró francés cerca de la nueva propiedad. Según una publicación de Instagram de la testigo Léa Streliski, Trudeau rechazó una solicitud de foto, supuestamente diciendo que estaban "disfrutando de un momento privado", aunque Perry le firmó un autógrafo a una joven fan.

Su relación atrajo la atención por primera vez en julio pasado cuando fueron fotografiados en Le Violon de Montreal y posteriormente frente al Ritz-Carlton de la calle Sherbrooke. Posteriormente, Trudeau fue visto asistiendo al concierto de la gira Lifetimes de Perry en Ottawa.

En octubre, la pareja fue fotografiada junta en un yate frente a Santa Bárbara, y luego hicieron una aparición pública en Japón, confirmando efectivamente su relación.

Para los observadores, el simbolismo es impactante. La imagen pública de Perry ha estado arraigada desde hace mucho tiempo en el espectáculo pop californiano. Una mayor presencia en Montreal, con su cadencia europea y arquitectura histórica, marcaría un cambio notable de tono.

Tras las Puertas: Construyendo un Nuevo Capítulo en Piedra

La actividad en el lugar sugiere que la propiedad será renovada. Se informó que un contratista general de Modulor fue visto en la casa, y a principios de esta semana había un contenedor grande en la entrada.

Trudeau obtuvo una hipoteca del Banco de Montreal para financiar la compra. El anterior propietario, Nicolas Ruggieri, vinculado a Batipart Invest, con sede en Luxemburgo, había adquirido la vivienda en 2023 por 5,425 millones de dólares canadienses.

El desembolso financiero parece acorde con los ingresos de la oficina de correos y la cartera de activos de Trudeau. Además, es copropietario de un chalet en las Montañas Laurentianas con su hermano a través de una sociedad con acciones.

Entonces, ¿Katy Perry se mudará a Canadá?

Actualmente no hay confirmación formal de que Perry tenga intención de mudarse permanentemente. Mantiene compromisos profesionales en Estados Unidos y a nivel internacional.

Sin embargo, Montreal ofrece ventajas prácticas y simbólicas. Es una ciudad global con sólidas credenciales creativas, conexiones directas con Europa y una escena artística cosmopolita. Para Trudeau, representa la continuidad. Para Perry, podría representar la reinvención.

Aún no está claro si se trata de una reubicación completa o simplemente de una base compartida. Sin embargo, la compra en sí misma indica estabilidad, discreción y arraigo, cualidades que contrastan marcadamente con el deslumbrante ambiente de los cargos políticos y las giras por estadios.

Para Trudeau, es un regreso a casa.

Para Perry, aún podría ser una nueva etapa.