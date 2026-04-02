Más de tres décadas después de su muerte, nuevas afirmaciones sobre Brandon Lee sugieren que el fallecido actor albergaba profundos temores sobre morir joven, incluyendo la creencia en una "maldición" familiar que, según él, le arrebataría la vida antes de los 30 años.

Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, falleció en 1993 a la temprana edad de 28 años tras un trágico accidente en el set de rodaje de "El Cuervo". El accidente, provocado por una pistola de utilería defectuosa, es considerado uno de los mayores accidentes en la historia de Hollywood.

Según un informe de RadarOnline , la ex prometida de Lee, Eliza Hutton, había expresado previamente su preocupación por su estado mental antes de su muerte, incluyendo su creencia en una maldición generacional que afectaba a los hombres de su familia.

Una fuente familiarizada con el relato de Hutton describió los orígenes de la supuesta maldición. Esta persona afirmó que "los varones de su familia habían sido maldecidos porque su abuelo había enfadado a unos comerciantes chinos".

El mismo relato profundizó en la creencia. La fuente añadió: "Se vengaron contratando a un místico".

Continuando con la explicación, el individuo afirmó: "Él lanzó una antigua maldición que traería muerte, destrucción e infelicidad".

Según el informe, el miedo de Lee a morir joven era persistente y profundamente personal. Al parecer, le confió a Hutton que "nunca llegaría a los 30" y la animó a "casarse y formar una familia" con él cuanto antes.

Un amigo recordó detalles adicionales sobre las pesadillas recurrentes de Lee. Según informó AOL , la persona dijo: "Brandon se despertaba sudando por la noche".

El mismo relato incluía las propias palabras de Lee describiendo los sueños. El amigo compartió: "Él decía: "El tiempo se acaba, voy a morir joven como papá. Veo esta pistola en mi sueño. Luego siento una bala atravesándome las entrañas... y desaparezco"".

Lee falleció el 31 de marzo de 1993, cuando un arma de utilería disparada por su compañero de reparto, Michael Massee, se dispersó con un fragmento que lo hirió mortalmente durante el rodaje. Murió poco antes de la fecha prevista para su boda con Hutton.

Tras su fallecimiento, la madre de Lee reflexionó sobre los temores que él había albergado durante mucho tiempo. Según una fuente, al relatar su reacción, la madre comentó: "Brandon me dijo que siempre había sentido que moriría joven".

La misma declaración continuó con sus reflexiones sobre la supuesta maldición. Añadió: "Bruce siempre estaba en la mente de Brandon y a menudo se preguntaba si todo aquello de la maldición era cierto. Después de esto, no puedo decir que no haya algo de verdad en ello".

La producción de "El Cuervo" ha estado asociada durante mucho tiempo a una serie de incidentes. Una fuente interna describió un suceso anterior relacionado con un arma en el set. La fuente dijo: "Unas tres semanas antes de la muerte de Brandon, un actor, justo antes de que comenzara el rodaje, revisó su arma y encontró una bala sin disparar".