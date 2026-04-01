Según una fuente cercana a la pareja, Taylor Swift estaría considerando cancelar su boda con Travis Kelce, prevista para el 13 de junio, tras la filtración de detalles sobre la fecha y el lugar del evento. La estrella del pop, de 36 años, y el jugador de los Kansas City Chiefs, también de 36, se preparaban para casarse en Ocean House, un lujoso complejo turístico frente al mar en Watch Hill, Rhode Island. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja afirman que la filtración ha dejado a Swift muy preocupada y ha hecho que reconsidere por completo sus planes originales.

La noticia llega tras meses de especulaciones sobre la boda, que atrajo la atención de la prensa sensacionalista tras el anuncio del compromiso de la pareja en agosto de 2025. En diciembre de 2025, se publicó que Swift estaba tan interesada en reservar el 13 de junio, una fecha vinculada desde hace tiempo a su número de la suerte, que supuestamente pagó a otra pareja que ya había reservado Ocean House ese fin de semana para quedarse con la fecha.

"El hecho de que la fecha y otros detalles ya se hayan filtrado la ha puesto nerviosa", dijo una fuente cercana al Heat. "Ha llegado al punto de que está considerando cambiar sus planes por completo para evitar que se convierta en un circo".

La presión no es puramente emocional. Kelce confirmó recientemente que regresará a los Kansas City Chiefs para la nueva temporada de fútbol americano, que comienza en septiembre, y se espera que el campamento de entrenamiento inicie en julio. El plazo para celebrar la ceremonia antes de su regreso a la NFL ya es reducido y parece estar disminuyendo.

"Tienen un calendario muy ajustado porque todo tiene que encajar con el horario de fútbol americano de Travis", declaró la fuente a Heat. "Taylor lo apoya totalmente en su regreso para otra temporada, pero eso no ha facilitado la planificación de la boda".

Visión para la boda perfecta

Según todos los indicios, Swift ha asumido prácticamente el control total del proceso de planificación. Kelce se ha mantenido al margen, aparentemente conforme con confiar en una socia que ha dedicado su carrera a organizar eventos a gran escala hasta el último detalle.

"Travis le ha delegado la mayor parte de la planificación a Taylor; este es su campo y tiene una visión muy clara de lo que quiere", dijo la fuente. "La desventaja es que se siente abrumada y tiene noches de insomnio ".

Existe una presión particular al planificar la boda más escrutada de la historia reciente. El retrato que se hace de Swift —entre plazos ajustados, perfeccionismo y la creciente sospecha de que quienes la rodean hablan— coincide con lo que se ha observado desde hace tiempo sobre la seriedad con la que controla su propia narrativa.

Según la fuente, parte de ese deseo de control se forjó al ver cómo su amiga cercana, Selena Gomez, lograba un silencio mediático casi total en torno a su boda con Benny Blanco en septiembre de 2025. No aparecieron fotografías previas ni filtraciones; la ceremonia se organizó discretamente y las imágenes se publicaron después del evento, según los propios términos de Gomez.

"Dice que la boda de Selena fue perfecta, y el hecho de que pudiera compartir las fotos a su manera, en lugar de que alguien las filtrara, lo hizo aún mejor", dijo la fuente.

La búsqueda de la filtración de la boda

Las filtraciones también han generado tensión en el círculo íntimo de la pareja. Según una fuente de la revista Heat, las sospechas han recaído sobre personas del entorno de Travis Kelce, y la estrella de la NFL habría iniciado una investigación discreta .

"Se rumorea que las filtraciones provienen de alguien del entorno de Travis, así que ahora él está empeñado en descubrir quién está hablando mal de él", dijo la fuente. "Todo lo que molesta a Taylor lo molesta a él".

Según se informa, Kelce ha intentado tranquilizar a Swift, asegurándole que lo que realmente importa es el matrimonio, más que mantener cada detalle logístico alejado de la prensa sensacionalista. Es una postura sensata, como es habitual en ella, aunque no está claro si convencerá del todo a una novia que ha dedicado años a perfeccionar el arte de la revelación controlada.

"Taylor solo quiere tener el control de la narrativa en el día más importante de su vida", declaró una fuente a Heat. "Aún no ha descartado su plan original, pero está indecisa al respecto, y si salen a la luz más detalles, dice que no tendrá otra opción".

Ni Ocean House ni los representantes de Swift o Kelce han emitido un comunicado público sobre las informaciones. No se ha confirmado oficialmente nada sobre la boda.