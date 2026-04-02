El documental sobre Lamar Odom y Khloé Kardashian, disponible en Netflix con el título Untold: The Death & Life of Lamar Odom , está reavivando viejas preguntas que la gente nunca dejó de hacerse. En el centro de todo hay una incómoda incógnita que persiste: ¿Se casó Lamar Odom con Khloé Kardashian por la fama?

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La película, que forma parte de la serie Untold de Netflix, no se limita a rememorar una relación que acaparó titulares. Sumerge al espectador de lleno en el mundo de Odom, una mezcla de éxito en la élite de la NBA, pérdidas personales, adicción y el tipo de fama que puede cambiarlo todo casi de la noche a la mañana.

Y esta vez, la historia se siente menos filtrada.

Odom, ex bicampeón de la NBA y conocido por su versatilidad en la cancha, habla con una honestidad difícil de ignorar. Se sincera sobre una vida marcada por el trauma, describiéndola crudamente como un "pozo negro de trauma", y admite la profunda influencia que la adicción y el caos tuvieron en sus decisiones.

Nunca dice explícitamente que el matrimonio fue por la fama. Pero la forma en que habla de ese período y de lo que le atraía deja suficiente margen para que la gente lea entre líneas.

Lamar Odom says in his new Netflix documentary that marrying Khloé Kardashian was an attempt to “try to better his future.”



“I’m just watching how she lived and their lifestyle, and I’m like, ‘I know this is where I want to be. This is how I want to live,’” says Odom. “I think… pic.twitter.com/cnegjP3pMA — Variety (@Variety) March 31, 2026

Un repaso al matrimonio de Khloé Kardashian y Lamar Odom

Cuando Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron en 2009, todo sucedió muy rápido. Tan solo 30 días después de conocerse, ya estaban caminando hacia el altar, una decisión que sorprendió incluso en una cultura de celebridades acostumbrada a romances relámpago.

Su relación pronto se convirtió en dominio público. Entre programas de telerrealidad, entrevistas y la constante atención de los medios, su matrimonio se desarrolló en tiempo real ante los ojos de millones de personas. No era solo una relación; era un espectáculo.

El documental de Netflix "The Untold Lamar Odom" retoma esa cronología sin filtros idealizados. Sitúa el matrimonio junto con todo lo demás que sucedía en la vida de Odom: su carrera en ascenso, la presión por rendir al máximo y las luchas personales que ya se gestaban tras bambalinas.

La presencia de Khloé Kardashian en la historia añade otra dimensión. Ella reflexiona sobre algunos de los momentos más difíciles, incluyendo la lucha de Odom contra la drogadicción y la sobredosis de 2015 que casi le cuesta la vida. Esos momentos, antes reducidos a titulares, cobran mayor relevancia aquí.

“The afterlife is not what people make it out to be.”



Lamar Odom, Khloé Kardashian, and others revisit his basketball career and the pivotal decisions that led to the infamous night at the Love Ranch that nearly cost him his life.



UNTOLD: The Death & Life of Lamar Odom… pic.twitter.com/DEsGiL62Uu — netflix⁷ (@netflix) March 3, 2026

La impactante confesión y las dificultades de Lamar Odom

Lo más impactante del documental es la franqueza con la que Odom habla de sí mismo. No intenta suavizar el pasado. Reconoce el caos, los errores y el daño que dejó atrás.

Esa honestidad es lo que mantiene viva la pregunta.

¿Se casó Lamar Odom con Khloé por la fama? No lo dice abiertamente. Pero cuando habla de relevancia, de dónde quería estar en la vida y de cómo las cosas se descontrolaron, queda claro que la fama, la identidad y las luchas personales estaban profundamente entrelazadas.

La película también rememora el momento más oscuro de su vida: la sobredosis que sufrió en un burdel de Nevada en octubre de 2015, la cual le provocó múltiples derrames cerebrales e infartos. Este suceso marcó un antes y un después en la memoria colectiva de muchos.

El papel de Khloé durante ese tiempo añade complejidad a la situación. Intervino, detuvo el divorcio y se hizo cargo de su cuidado mientras él luchaba por sobrevivir. Es el tipo de detalle que hace que sea difícil reducir su relación a una sola narrativa.

Khloe Kardashian on the time she caught Lamar Odom relapsing in rehab…



Untold: The Death & Life of Lamar Odom is now on Netflix pic.twitter.com/piQGYcjzss — netflix⁷ (@netflix) March 31, 2026

Por qué la cuestión de la fama sigue sin desaparecer.

Hay una razón por la que esta historia sigue teniendo repercusión. Cuando una relación se desarrolla frente a las cámaras, la gente, naturalmente, empieza a cuestionarse qué es real y qué no.

En el caso de Khloé Kardashian y Lamar Odom, los límites siempre fueron difusos. Amor, fama, oportunidad, presión: todo coexistía, haciendo casi imposible separar una cosa de la otra.

El documental sobre la confesión de Lamar Odom no intenta suavizar la verdad. Al contrario, se adentra en el caos. Muestra a un hombre en diferentes etapas de su vida: talentoso, imperfecto, vulnerable y, a veces, autodestructivo.

Y eso es lo que divide a los espectadores.

Algunos ven una relación genuina que se vio eclipsada por la adicción y la fama. Otros, en cambio, perciben una situación en la que el momento oportuno, la exposición pública y la ambición pudieron haber jugado un papel más importante del que se admitió inicialmente.

Lamar Odom’s new Netflix documentary reveals that Kobe Bryant flew to Las Vegas to help Khloé Kardashian decide whether to risk surgery on Odom’s collapsed lung.



They decided to move forward and the surgery worked, but Odom remained in a coma for three to four days. When he woke… pic.twitter.com/4X7JdVYCL2 — Variety (@Variety) March 31, 2026

Reflexiones finales

El documental "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" no ofrece respuestas claras, y precisamente por eso está dando tanto que hablar. No confirma si Lamar Odom se casó con Khloé Kardashian por fama, pero sí aporta la información suficiente para mantener viva la incógnita.

Lo que sí ofrece es algo más incómodo: una mirada más cercana a cómo la fama, las luchas personales y las relaciones pueden chocar de maneras que no son fáciles de explicar.

Y quizás esa sea la verdadera conclusión. No es una conclusión sencilla, sino un recordatorio de que detrás de cada titular hay una historia mucho más compleja de lo que parece a primera vista.