Lewis Hamilton y Kim Kardashian han llevado su rumoreado romance a un nuevo nivel, confirmando su relación de una manera sutil pero inconfundible al publicar fotos idénticas de una escapada romántica al atardecer en el desierto del lago Powell en Arizona a principios de marzo de 2026.

La fundadora de SKIMS, de 45 años, y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, de 41, compartieron imágenes casi idénticas del impresionante paisaje de rocas rojas bañado por una luz dorada, capturando un momento de tranquilidad juntos mientras el sol se ponía en el horizonte. Las publicaciones, subidas aproximadamente a la misma hora, el 1 o 2 de marzo de 2026, marcaron un claro reconocimiento público tras meses de especulación alimentada por apariciones conjuntas e informes de expertos.

El cambio en como manejan la relación se produce en medio de una turbulenta relación que comenzó a calentarse a finales de 2025, pero que saltó a los titulares a principios de 2026. Fuentes cercanas a la pareja describen que su conexión evolucionó de una larga amistad, que se extendió por más de una década a través de eventos de moda, círculos comunes y escenas sociales compartidas, a algo romántico. "Han sido amigos durante años, pero las cosas se tornaron románticas recientemente", declaró una fuente a Entertainment Tonight en febrero, señalando que la pareja está "acercándose" con tiempo de calidad frecuente a pesar de sus apretadas agendas.

Los rumores surgieron en enero de 2026 cuando Kardashian y Hamilton fueron vistos en la misma fiesta de Nochevieja en Aspen, Colorado, aunque no fotografiados juntos. A principios de febrero, surgieron rumores de un fin de semana romántico en Estelle Manor, en los Cotswolds, Inglaterra, seguido de un vuelo en jet privado del Reino Unido a París el 2 de febrero. TMZ los capturó llegando al mismo hotel de París en una camioneta, y People confirmó un "encuentro romántico" en la ciudad.

La pareja llevó las cosas a otro nivel con un debut público de alto perfil en el Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sentados uno al lado del otro en una suite de lujo, atrajeron las cámaras con sus sonrisas y su cercanía, entre otras celebridades como Kendall Jenner, Jay-Z y Pedro Pascal. Medios como TMZ y Page Six lo calificaron de "lanzamiento difícil", con lectores de labios analizando las imágenes de la transmisión que sugerían que Hamilton le había dicho a Kardashian que algún día conocería a su madre, un detalle que desató un revuelo viral.

Hamilton, quien pilotará para Ferrari en la temporada 2026 de F1, guardó silencio sobre las preguntas sobre Kardashian después del Super Bowl, ignorándolas durante las entrevistas. Kardashian, por su parte, se centró en proyectos empresariales como SKIMS y su legado en la telerrealidad, mientras que sutilmente hacía referencia a la conexión a través de atisbos en redes sociales.

El viaje a Arizona, a finales de febrero y principios de marzo, representó un paso más íntimo. Las imágenes de TMZ mostraron a la pareja cerca del lago Powell, disfrutando de las vistas del desierto y compartiendo un ambiente relajado, lejos del frenesí de los paparazzi en los centros urbanos. Publicar fotos del atardecer —una clásica forma de las celebridades de confirmar su relación sin palabras— amplificó el mensaje: están juntos y no se disculpan por ello.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton share epic photos from romantic Lake Powell trip https://t.co/aFvpt854Nr via @nypost — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 3, 2026

Kim Kardashian, Lewis Hamilton Enjoy Arizona Getaway As Relationship Heats Up https://t.co/7Ib8cQ3Nuv pic.twitter.com/h7Pe5hG6Op — TMZ (@TMZ) March 1, 2026

Los amigos de ambas estrellas han expresado opiniones encontradas. Algunos en el círculo de Hamilton expresaron su preocupación por el ritmo de la pareja, describiéndola como "intensa" y con ritmo acelerado. Otros destacan la compatibilidad: ambos son iconos globales con estilos de vida disciplinados, intereses filantrópicos y una afición compartida por los viajes de lujo. Kardashian, madre de cuatro hijos, ha hecho hincapié en su crecimiento personal tras su divorcio de Kanye West, mientras que Hamilton sigue siendo uno de los solteros más codiciados del automovilismo tras sus anteriores relaciones de alto perfil.

La confirmación llega mientras Hamilton se prepara para la primera carrera de la temporada de F1 en Melbourne, Australia, a finales de marzo de 2026, lo que aumenta la presión para equilibrar el romance con las exigencias de las carreras. La agenda de Kardashian incluye expansiones de marca y compromisos familiares, pero fuentes afirman que la pareja prioriza sincronizar sus calendarios para pasar tiempo juntos.

La respuesta del público ha sido electrizante, con fans inundando las redes sociales para celebrar la "pareja poderosa". Los seguidores elogian la combinación de influencia en la moda, el deporte y los negocios, mientras que los escépticos cuestionan su longevidad, dadas las tendencias pasadas. Algunos tabloides lanzaron teorías de romances casuales o afirmaciones de relaciones casuales, pero las publicaciones coincidentes y los avistamientos constantes contradicen esas narrativas.

Ninguno ha emitido una declaración formal, dejando que las acciones hablen más alto. Las imágenes del atardecer —serenas, pintorescas y sincronizadas— sirven como una declaración audaz y discreta en una era en la que se comparte demasiado.

A medida que se acerca el 2026, la historia de Kardashian y Hamilton añade intriga al mundo de las celebridades. Desde amigos de décadas hasta parejas consolidadas, pasando por atardeceres en el desierto y suites del Super Bowl, su romance combina la privacidad con el público, cautivando a espectadores de todo el mundo.