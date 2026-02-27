El rumor de que Khloé Kardashian y Scott Disick son más que amigos ha nacido y ha muerto muchas veces. La relación que ellos suelen describir como fraternal a veces cruza a lo que se ha interpretado como algo más. Sin embargo, esta vez hay algo diferente entre la estrella de realities y empresaria, y su excuñado.

El blog de chismes Crazy Days and Nights, conocido por publicar información anónima sobre famosos, compartió esta semana un dato que estaría revelando una relación secreta entre "familiares". Según la publicación, una "estrella de telerrealidad con nombres y apellidos con la misma letra" y un ex pseudofamiliar intentan mantenerlo en secreto, pero mantienen una relación en secreto.

La redacción puede sonar vaga para los lectores ocasionales, pero los seguidores de las Kardashian de toda la vida rápidamente hicieron sus conjeturas. En cuestión de horas, las redes sociales se pusieron al día, con fans analizando las pistas e insistiendo en que el artículo se refería a Khloé Kardashian y Scott Disick.

La publicación ayudó a reavivar un ciclo de rumores que nunca desapareció por completo, haciendo que las secciones de comentarios de X, Instagram y TikTok se volvieran locas.

Everyone’s all worried about Jordyn and Tristan but Khloe and Scott are the real question🤔 pic.twitter.com/tISC7cVJw5 — nichole🌼✨ (@NicholeMelby1) March 3, 2019

El rumor de citas que se niega a morir

Esta no es la primera vez que se cuestiona la naturaleza de la relación entre Kardashian y Disick. Durante años, los espectadores de Keeping Up With The Kardashians han comentado lo unidos que parecen, tanto delante como detrás de las cámaras. Sus interacciones en redes sociales han sido frecuentemente analizadas por internautas que creen que Kardashian y Disick son más que amigos.

Por ahora, ni Kardashian ni Disick han abordado la última ronda de especulaciones ni negado directamente las nuevas acusaciones. El artículo oculto en sí tampoco ha sido verificado en el sitio web Crazy Days and Nights, que publica regularmente "revelaciones" de seguimiento de algunas de sus historias. Hasta que eso suceda, y sin confirmación de ninguna de las personas involucradas, las afirmaciones siguen siendo solo rumores.

Khloé Kardashian and Scott Disick 🤎 pic.twitter.com/QhXHoxQiBw — Kauane (@Updatekhloee) April 23, 2025

Lo que Khloé y Scott han dicho el uno del otro

En 2025, Kardashian abordó públicamente los rumores de una relación romántica con el exnovio de su hermana. En un episodio de su podcast Khloé in Wonderland , enfatizó que ve a Disick como un miembro de la familia, más que como una posible pareja, y afirmó que lo ve como un "hermano" y no como un interés romántico.

Por su parte, Disick ha sugerido que los demás malinterpretan la naturaleza de su vínculo porque se llevan tan bien. "Tengo hijos con su hermana", dijo. "No somos almas gemelas".

A pesar de estas claras declaraciones, algunos fans señalan que sus interacciones recientes pueden parecer coquetas. Disick suele dejar comentarios juguetones, a veces con aires de coqueteo, en las publicaciones de Kardashian, y muchos observadores argumentan que estos intercambios parecen "nada inocentes".

La historia de las citas detrás de la especulación

Disick salió anteriormente con la hermana mayor de Kardashian, Kourtney , con quien tiene tres hijos: Mason, Penélope y Reign. Empezaron a salir en 2006 antes de separarse en 2015. Posteriormente, Disick mantuvo una relación muy publicitada con Sofia Richie, hija de Lionel Richie, entre 2017 y 2020, un romance que atrajo la atención mundial porque Richie tenía solo 19 años cuando empezaron a salir.

Kardashian se casó con el jugador de baloncesto Lamar Odom en 2009 y la pareja se divorció oficialmente en 2016. Posteriormente, comenzó a salir con Tristan Thompson, con quien tiene dos hijos: True y Tatum. Esta relación terminó en 2021 después de que Kardashian descubriera que Thompson había tenido dos hijos con diferentes mujeres ese mismo año.

Tanto Kardashian como Disick llevan varios años solteros públicamente, un detalle que solo alimenta las teorías de los fans sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Por ahora, sin embargo, sus propios comentarios oficiales siguen presentando la relación como un vínculo profundo, pero puramente platónico, forjado a lo largo de años de historia familiar compartida.