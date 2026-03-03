Un empleado de mantenimiento que trabajaba en la mansión de 57 millones de dólares de Kanye West en Malibú casi perdió su trabajo después de llamar por error a la entonces esposa de West, Kim Kardashian, por el nombre equivocado durante un tenso encuentro, reveló el testimonio judicial.

Según el New York Post, Jeromy Holding, de 53 años, dijo el lunes en el tribunal del centro de Los Ángeles que el incidente ocurrió en octubre de 2021, cuando vio a Kardashian llegar en un Lamborghini con sus hijos mientras él estaba afuera de la propiedad.

Pensando que Kardashian era la artífice del proyecto, Bianca Censori, Holding, lo saludó con la mano y dijo: "Hola", testificó. Kardashian, sorprendida, pasó rápidamente y respondió: "No te conozco", según RollingStone .

Holding explicó entonces: "Pensé que eras Bianca". Añadió que vio a West y Kardashian discutiendo en ese momento, y señaló que la pareja estaba en pleno proceso de divorcio. Kardashian huyó a toda velocidad con sus hijos en el vehículo.

Holding describió su miedo inmediato a ser despedido. Contó que West se le acercó furioso y le dijo: "¿Es la mujer más famosa del mundo y la llamas por el nombre de otra mujer?". Holding dijo que intentó explicárselo, pero West simplemente respondió: "No", y al final lo mantuvo en el puesto.

El manitas también detalló los desafíos de trabajar en la casa de West. "Sin pensarlo dos veces", dijo, West cambiaba con frecuencia los conceptos de diseño, pasando de un "refugio antiaéreo" a un "monasterio", un "estudio de grabación" y, finalmente, un "patio de recreo".

Holding se presentó ante el tribunal cojeando y con tres dedos vendados, explicando que recientemente se había cortado el meñique mientras trabajaba y se lo había vuelto a colocar.

La demanda, presentada por Tony Saxon, alega impago de salarios, condiciones laborales inseguras y despido injustificado en relación con la administración, el mantenimiento y la estancia en la mansión durante la remodelación. Saxon reclama una indemnización de más de un millón de dólares.

Un portavoz de West declaró al Post: "Lo cierto es que Tony trabajó como contratista independiente, sin licencia y en condiciones de riesgo, haciéndose pasar por un trabajador debidamente autorizado". Se espera que tanto West como Censori testifiquen en el juicio en curso.

El caso resalta las dificultades y excentricidades que rodearon la renovación de la antigua propiedad frente a la playa de West, que implicó rediseños casi completos de la mansión original y una intensa supervisión en el lugar por parte del rapero.