Jung Jae Won, rapero y actor surcoreano más conocido por su nombre artístico ONE, lleva años desaparecido del ojo público, lo que ha aumentado la curiosidad y la preocupación de sus fans sobre su paradero.

Jung fue considerado en su momento una estrella emergente en la industria del entretenimiento coreano. Saltó a la fama como miembro del dúo "1PUNCH" y posteriormente participó en la cuarta temporada de "Show Me The Money". Su carrera despegó tras firmar con YG Entertainment, donde se hizo aún más conocido como actor y músico.

Posteriormente protagonizó exitosas series como Her Private Life y Arthdal Chronicles, y lanzó su propio álbum, PRVT 01. Sus fans solían decir que tenía un atractivo de ídolo debido a su apariencia y estilo artístico.

Pero para 2020, su actividad pública se había ralentizado y prácticamente cesó por completo. En 2022, Jung había desactivado sus cuentas en redes sociales, por lo que no hubo actualizaciones oficiales sobre su carrera ni su vida personal.

Según informa Koreaboo , la última vez que mucha gente vio al artista fue en octubre de 2022, cuando supuestamente asistió a una reunión de productores en un club de Seúl. Desde entonces no se ha confirmado ningún avistamiento.

Aunque no ha dicho nada al respecto, ha habido indicios de que podría seguir involucrado en la escena musical. En los últimos años, productores como Millennium e Ian Purp han hablado sobre música inédita y posibles regresos, pero desde entonces no se ha publicado nada oficial.

Los aficionados han estado comentando sus inquietudes y problemas en las redes sociales, expresando sus pensamientos y frustraciones sobre el tiempo que ha pasado desde la última vez que se vieron.

En las redes sociales se publicó un mensaje sobre la situación que decía: "¿Alguien se acuerda del guapo rapero Jung Jae Won...? (Sí, el de esa canción de Show Me The Money). Lleva años desaparecido, y sigo escuchando su música y esperando, pero no hay ni rastro de él. Me enteré de que hoy es su cumpleaños, así que me acordé de él y por eso escribo esto. Soy una chica triste."

Las discusiones en foros de internet han aumentado aún más este misterio. En theqoo hay artículos donde los fans comparten sus sentimientos y recuerdos sobre el artista.

Los comentaristas han estado compartiendo sus opiniones, demostrando que aún no están seguros. Un usuario preguntó: "¿Cuándo fue la última vez que supimos de él?". Otro añadió: "Lo he estado siguiendo desde sus días en 1PUNCH, pero en algún momento simplemente dejó de haber noticias". Otros especularon sobre su futuro, y uno escribió: "Sí, en algún momento simplemente desapareció. Quizás dejó la industria del entretenimiento por completo".

Otros comentarios se referían a su imagen y el impacto que tuvo en el pasado. Una persona dijo: "Sin exagerar, era realmente guapo", mientras que otra recordó: "Cuando lo vi en Show Me The Money, recuerdo haber pensado que era muy atractivo".

Ni Jung Jae Won ni su antigua agencia han hecho ninguna declaración oficial sobre lo que está sucediendo con él en este momento.