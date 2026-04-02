El artista británico Paul McCartney se burló de Donald Trump durante una inusual e íntima actuación en el Teatro Fonda de Los Ángeles el sábado por la noche.

En una sala con 1.200 personas, la leyenda de los Beatles se burló de los pasos de baile del presidente, lo que provocó abucheos del público, reflejando la creciente tensión política del fin de semana, según CNN.

El concierto tuvo lugar mientras la tercera oleada de protestas de "No Kings" recorría las ciudades estadounidenses. Si bien McCartney centró la mayor parte de su repertorio en sus éxitos, este comentario mordaz recordó su crítica recurrente al gobierno.

Numerosas celebridades se unieron a los asistentes para ver a McCartney en el segundo de los dos conciertos programados. Ringo Starr, Stevie Nicks, Taylor Swift , Billie Eilish y Margot Robbie estuvieron entre el público. La presencia de estas celebridades realzó la importancia del evento. Algunos asistentes, como Derek Heath, describieron la reunión como un "antídoto" para tiempos difíciles.

Paul McCartney inspira en medio de los mítines de No Kings.

El evento fue descrito como acogedor e íntimo, y todos los asistentes entregaron sus teléfonos móviles al entrar al teatro. El concierto coincidió con la tercera ola de protestas nacionales de "No Kings", que instaban a los estadounidenses a rechazar lo que denominan tendencias autocráticas en la presidencia.

La reacción al chiste de McCartney sobre Trump puso de manifiesto el profundo resentimiento del público hacia Trump, cuyas políticas gubernamentales han generado una creciente controversia. McCartney calmó los ánimos con un repertorio de clásicos de los Beatles y Wings.

Los asistentes comentaron que el evento fue un breve respiro ante la incertidumbre que imperaba en el ambiente nacional. "Siento que el arte, la comunidad y cualquier tipo de reunión en torno a algo que nos anime o nos acerque en nuestra ciudad son el antídoto para estos tiempos difíciles", dijo Derek Heath, diseñador gráfico.

Annika Ahmed, empleada del Distrito Escolar de Los Ángeles, dijo que se saltó las manifestaciones de "No Kings" de ese día solo para asistir al concierto. Refiriéndose a McCartney, comentó que se sentía bien apoyando a "alguien que esperamos tenga buenos valores y buenas ideas sobre cómo deberían ser las cosas".

Concierto con clásicos de los Beatles

Además de los éxitos de The Beatles 'Help!', 'Something' y 'I've Just Seen a Face', McCartney también interpretó, según se informa, 'Blackbird', una balada solemne que resonó con el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960.

Aparte del comentario sarcástico que hizo el sábado pasado contra Trump, McCartney se ha mostrado más crítico con el presidente. Su canción de 2018, "Despite Repeated Warnings", fue una respuesta a la indiferencia de Trump hacia el cambio climático, según The Irish Star .

McCartney: Donald Trump, el "capitán loco"

En su libro The Lyrics: 1956 to the Present , McCartney se refirió al presidente como un "capitán loco". Sostuvo que un "fanfarrón" estaba al mando de una situación política inestable.

"Nos enfrentamos a una situación política, sobre todo en Estados Unidos, donde un fanfarrón ha estado al mando y parece bastante inestable, por decir lo menos", escribió en este libro, refiriéndose a Trump. "Es el que más grita, pero no necesariamente el más inteligente".

En una entrevista con la BBC en 2018, profundizó en ese sentimiento y explicó el tema principal de la canción. "Solo quería hacer una canción que hablara de eso y que básicamente dijera: 'De vez en cuando, tenemos un capitán loco al mando de este barco en el que estamos todos y nos va a llevar al iceberg [a pesar de] haberle advertido que no es una buena idea'", explicó.

Cuando le preguntaron sobre la inspiración para la canción, McCartney fue explícito. "Bueno, obviamente es Trump", dijo. "Pero no me meto demasiado en el tema porque hay muchos como él. No es el único".

Aunque suele evitar involucrarse profundamente en la política, el espectáculo del Teatro Fonda demostró que aún encuentra espacio para una crítica mordaz.