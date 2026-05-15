Primavera Sound Barcelona llega a 2026 con algo con lo que la mayoría de los festivales sueñan: entradas agotadas incluso antes de que el festival llegue al Parc del Fòrum de Barcelona. La 24ª edición del festival tendrá lugar del 3 al 7 de junio en Barcelona, con el festival principal del 4 al 6 de junio, incluyendo una jornada de apertura y una fiesta de clausura. El cartel de este año está encabezado por The Cure, Doja Cat , The xx, Gorillaz , Massive Attack, Addison Rae, my bloody valentine, Skrillex y Peggy Gou.

El festival anunció en febrero que tanto los abonos completos como las entradas de un solo día para el jueves, viernes y sábado se habían agotado por segundo año consecutivo, cuatro meses antes del evento. Esta gran demanda se produce tras la edición récord de 2025 , que atrajo a 293.000 asistentes y generó más de 300 millones de euros en impacto económico para Barcelona, según informaron los organizadores a medios especializados.

La edición de 2026 se inaugura el miércoles 3 de junio con un concierto gratuito que contará con la participación de Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta. El programa principal comienza el jueves con Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal como cabezas de cartel, junto a Mac DeMarco, Blood Orange, Alex G, Father John Misty, Ravyn Lenae, Geese, Men I Trust, Oklou, Overmono y TV Girl.

El viernes, los cabezas de cartel son The Cure, Addison Rae y Skrillex. Esa misma noche también actuarán PinkPantheress, Ethel Cain , Role Model, JADE, Amaarae, Rilo Kiley, Viagra Boys, Ralphie Choo, Slowdive y KI/KI.

El sábado cierra el festival principal con The xx, Gorillaz y my bloody valentine encabezando el cartel, junto a Peggy Gou, Little Simz, Big Thief, Dijon, KNEECAP , MARINA, Ashnikko, Rusowsky, Knocked Loose y Sudan Archives.

El festival concluirá el domingo 7 de junio con Primavera Bits, una fiesta de clausura centrada en la música electrónica, con la participación de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta. El programa Primavera a la Ciutat, más amplio, ofrecerá conciertos en diversos espacios de Barcelona durante toda la semana, extendiendo el festival más allá del Parc del Fòrum y llegando al circuito de clubes y teatros de la ciudad.

Primavera Sound 2026 no se limitará al Parc del Fòrum. La programación paralela del festival, Primavera a la Ciutat , se desarrollará los días 1, 2, 3 y 7 de junio en toda Barcelona, convirtiendo la semana en un circuito de conciertos por toda la ciudad antes y después de los días principales del festival. Según los organizadores, la programación incluye 90 espectáculos repartidos entre Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, LAUT, La Nau, Les Enfants y el CCCB. El programa de la ciudad ofrece a los fans una segunda oportunidad para ver a artistas fuera del recinto principal del festival e incluye actuaciones independientes de grupos como Mogwai, Yves Tumor, Blood Orange, Black Country, New Road, bar italia y otros.

Lo que hace que Primavera Sound 2026 sea especialmente interesante es el contraste con la edición del año pasado, dominada por el pop y encabezada por Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan . El cartel de este año se percibe más oscuro, más extraño y más extenso, pero sigue siendo lo suficientemente potente comercialmente como para agotar las entradas con meses de antelación (y así ha sido).

Para los fans sin entradas, la lista de espera oficial es ahora la principal vía de acceso. Para quienes ya tienen pases, la pregunta ya no es si Primavera Sound 2026 será uno de los festivales más importantes del verano europeo .