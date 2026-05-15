Nada refleja mejor las extrañas contradicciones de 2026 que Ye, el artista antes conocido como Kanye West, actuando en la antigua república soviética de Georgia con el respaldo de Live Nation Israel, una colaboración casi imposible de imaginar hace apenas un año.

El concierto, programado para celebrarse en Tiflis, Georgia, fue noticia inicialmente publicada por Rolling Stone, que describió el evento como una de las alianzas más extrañas de la música moderna tras años de controversia en torno a los comentarios antisemitas de Ye, sus crisis públicas y sus coqueteos con la iconografía nazi.

La ironía es difícil de ignorar.

En los últimos años, Ye se convirtió en una de las figuras más polémicas de la industria del entretenimiento tras elogiar a Adolf Hitler, difundir teorías conspirativas antisemitas y enemistarse con importantes patrocinadores y socios comerciales. Adidas, Balenciaga y Gap rompieron relaciones con él en 2022, mientras que festivales y recintos de toda Europa se distanciaron del rapero ante la creciente polémica.

Y sin embargo, ahora, una de las empresas que ayuda a facilitar su regreso internacional está vinculada a Israel.

Live Nation Entertainment ha mantenido sus operaciones en Israel desde que adquirió una participación mayoritaria en la promotora israelí Blue Stone Entertainment en 2017. Según Rolling Stone, el concierto de Tiflis se está gestionando a través de la red e infraestructura regional de Live Nation Israel.

Esa combinación inesperada ha provocado confusión, indignación y fascinación en internet.

Kanye West. El tipo que tuvo una etapa nazi. Es bienvenido en Israel. ¿Cómo es posible que esto no sea The Onion?

Kanye West. The guy who had a Nazi phase. He's welcome in Israel. How is this not The Onion? https://t.co/eAB4nxr2Hh — Clover 🌺🍀 (@4LeafOddity) May 14, 2026

Kanye simplemente no puede ganar, honestamente 😂😂😭😭😭. Tiene un episodio maníaco, se vuelve antisemita, vuelve a tomar medicamentos, se retracta de sus declaraciones anteriores y ahora apoya a Israel.

Kanye just cant win honestly 😂😂😭😭😭. Has manic episode, turns antisemitic, gets back on meds, walks his previous statements, and now a supporter of Israel https://t.co/g6tcpNCQxz — Paul Allen (@AY_PAUL_AHHHHHH) May 14, 2026

El concierto también se produce en medio de la irregular y controvertida campaña de rehabilitación de Ye. A principios de este año, publicó una disculpa pública en The Wall Street Journal, donde escribió que había "perdido el contacto con la realidad" y negó ser nazi o antisemita.

Sin embargo, muchas organizaciones judías y líderes políticos siguen mostrándose profundamente escépticos.

En abril, la actuación estelar del rapero en el Wireless Festival de Londres se canceló después de que patrocinadores como Pepsi y Diageo retiraran su apoyo. El primer ministro británico, Keir Starmer, criticó públicamente la contratación, mientras que, según se informó, el gobierno del Reino Unido revisó si se le debía permitir a Ye entrar al país.

Otras actuaciones en Europa se han enfrentado a una resistencia similar. Reuters informó que un concierto previsto en Polonia fue cancelado tras la reacción negativa del público ante el historial de comentarios antisemitas de Ye y sus elogios al nazismo en el pasado.

Sin embargo, a pesar de las controversias, Ye sigue atrayendo a un público masivo.

Según se informa, sus recientes conciertos en Los Ángeles generaron decenas de millones de dólares en venta de entradas, lo que demuestra que, incluso después de años de escándalos, una base de fans considerable sigue dispuesta a pagar por verlo en directo.

Esa realidad financiera es una de las razones por las que los ejecutivos del sector no lo han abandonado por completo.