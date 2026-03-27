Paul McCartney rememora con profunda emoción sus primeros años de vida con su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane , cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de mayo a través de MPL/Capitol Records.

El proyecto de 14 canciones se presentó el 26 de marzo junto con su primer sencillo, "Days We Left Behind", una suave canción acústica llena de recuerdos de su juventud. El álbum marca el primer lanzamiento de McCartney desde McCartney III de 2020 y se describe como su trabajo más personal hasta la fecha.

Según el comunicado, el proyecto rememora los momentos que marcaron su vida y contribuyeron a influir en la música pop moderna. Se centra en su infancia en el Liverpool de la posguerra y en sus inicios, antes de alcanzar la fama mundial.

Según Billboard , "Days We Left Behind" ofrece a los fans una idea clara del tono del álbum. Esta balada melancólica reflexiona sobre el pasado con letras que hablan de lugares antiguos y tiempos sencillos.

McCartney reflexiona sobre la juventud y la amistad.

El título "The Boys of Dungeon Lane" proviene de una estrofa de la canción y hace referencia a una calle cercana a donde McCartney creció en Liverpool.

"Esta canción está llena de recuerdos para mí", dijo McCartney. Explicó que el álbum está repleto de reflexiones sobre su juventud y añadió: "Son muchos recuerdos de Liverpool".

Según Yahoo , también recordó haber crecido en un barrio obrero, y señaló que, aunque su familia no tenía mucho, "no importaba porque toda la gente era estupenda".

Las canciones también aluden a sus primeras amistades con los futuros Beatles, John Lennon y George Harrison, ofreciendo una visión de la época anterior a que se convirtieran en iconos mundiales. Estos momentos se presentan con honestidad y calidez, mostrando una faceta más personal de la narrativa de McCartney.

Como un guiño a sus trabajos en solitario anteriores, el álbum se acredita únicamente a McCartney, quien tocó la mayoría de los instrumentos él mismo.

El proyecto comenzó hace unos cinco años tras un encuentro informal con el productor Andrew Watt. Durante una relajada sesión de guitarra, McCartney descubrió una nueva progresión de acordes que inspiró el inicio del álbum.