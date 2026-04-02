Taylor Swift ha destinado todos los derechos de autor generados por las reproducciones en streaming de su nuevo videoclip, Elizabeth Taylor, a la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, en honor al legado de la fallecida actriz.

El vídeo, publicado ayer en las principales plataformas de streaming, no muestra a Swift; en su lugar, se trata de un montaje meticulosamente elaborado de la carrera de Elizabeth Taylor, que abarca décadas de papeles icónicos en el cine y momentos privados. Los representantes del patrimonio de Elizabeth Taylor han descrito la iniciativa como una muestra de "pura devoción" al legado perdurable de la actriz.

Un homenaje visual a un ícono

El videoclip incluye los momentos más destacados de la ilustre filmografía de Taylor, como El padre de la novia (1950), Cleopatra (1963) y ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966). Además de su trabajo cinematográfico, el vídeo muestra su aclamada colección de joyas, entre las que destacan el anillo de diamantes de 33 quilates de Richard Burton y la tiara de diamantes de Mike Todd.

"Lo que hace que esta obra sea tan extraordinaria es su pura devoción al legado de Elizabeth: compuesta íntegramente por fragmentos de archivo, desde sus icónicas actuaciones en pantalla hasta momentos espontáneos, es una celebración de Elizabeth de principio a fin y un homenaje en el sentido más auténtico", declaró un portavoz del patrimonio de Elizabeth Taylor a TMZ .

Las regalías de las plataformas de streaming se destinarán a apoyar la lucha contra el VIH/SIDA.

Según la BBC , todos los derechos de autor de las reproducciones en streaming del vídeo se destinarán a la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, que Taylor ayudó a crear en 1991. La fundación ha estado a la vanguardia de la concienciación, la defensa y la investigación sobre el VIH/SIDA durante más de tres décadas, una causa que Taylor defendió hasta su fallecimiento en 2011.

"La familia se siente honrada de que haya elegido rendir homenaje de esta manera, y no tiene ninguna duda de que a Elizabeth le habría encantado cada fotograma", dijo el representante.

La Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA (ETAF), creada en 1991, hace mucho más que recaudar fondos para personas con VIH/SIDA. Una de sus principales iniciativas es "El VIH no es un delito", que lucha contra las leyes que castigan injustamente a las personas por vivir con el VIH. La fundación colabora con otras organizaciones para cambiar estas normas y reducir el estigma.

ETAF también se centra en la educación y la prevención, especialmente para los jóvenes. Su programa LIFEBEAT lleva información sobre salud sexual directamente a conciertos y eventos, ayudando a adolescentes y jóvenes a comprender el VIH y a protegerse.

La fundación presta especial atención a las mujeres y a las personas mayores que viven con el VIH. La Red Elizabeth Taylor 50-Plus ofrece apoyo personalizado a personas mayores de 50 años que llevan muchos años viviendo con el VIH, brindándoles ayuda con la atención médica y los servicios comunitarios.

En los últimos años, ETAF también ha ayudado a personas con VIH durante emergencias como incendios forestales, asegurándose de que puedan seguir recibiendo sus medicamentos y atención médica incluso cuando los desastres interrumpen los servicios locales.

En general, ETAF ha evolucionado desde brindar apoyo directo hasta luchar por los derechos legales, la educación y la atención a largo plazo. Ahora, Swift también contribuirá a que las personas con VIH vivan vidas más seguras, saludables y protegidas a través de su reciente video musical.

¿De qué trata la canción de Elizabeth Taylor ?

La canción "Elizabeth Taylor" de Taylor Swift es a la vez un homenaje a la famosa actriz y una reflexión personal sobre la fama, el amor y la vulnerabilidad. El tema forma parte del álbum de Swift de 2025 , "The Life of a Showgirl" , y combina referencias a la vida de Elizabeth Taylor con las propias experiencias de Swift como celebridad.

Swift menciona lugares como Portofino y el Plaza Athénée, donde Taylor pasó tiempo con Richard Burton, además de hacer alusiones a sus famosas joyas y al perfume White Diamonds. El estribillo, "Elizabeth Taylor, ¿crees que es para siempre?", plantea la pregunta de si el amor puede perdurar cuando la vida se vive bajo la mirada pública.

Swift ha dicho que la canción es "mitad cosplay, mitad cantar desde tu propia perspectiva", lo que significa que no trata solo de Taylor, sino también de sus propias dificultades con la fama. La letra sobre parejas anteriores que fracasaron "bajo los focos" y sobre renunciar a comodidades materiales por confianza muestra cómo la vida de Taylor refleja las propias experiencias y sentimientos de Swift.

Los herederos de Taylor también destacaron los paralelismos entre ella y la fallecida actriz, señalando la forma en que Swift manejaba la fama mundial. "Si hay alguien que afronta las extraordinarias presiones de la fama mundial con una autenticidad y fortaleza comparables, esa es Taylor Swift ", afirmaron.