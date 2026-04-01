Taylor Swift se enfrenta a una nueva demanda por infracción de marca registrada relacionada con su álbum The Life of a Showgirl , ya que una artista de Las Vegas alega que el título entra en conflicto con su marca de larga trayectoria "Confessions of a Showgirl".

La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal federal de California por la artista y escritora Maren Wade, también conocida como Maren Flagg. Wade afirma que el título del álbum de Swift y los productos relacionados generan confusión con su propio trabajo y podrían eclipsar la marca que ha construido a lo largo de los años.

Según la denuncia, Wade ha utilizado "Confesiones de una vedette" desde 2014, primero como columna en Las Vegas Weekly y luego como espectáculo teatral y gira. Registró la frase como marca registrada federal en 2015, lo que le otorga protección legal sobre los servicios de entretenimiento vinculados al nombre, según Perez Hilton .

La demanda de Wade afirma que el equipo de Swift ya había sido advertido sobre un posible conflicto. Según se informa, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó parte de la solicitud de marca registrada de Swift en 2025 tras constatar la probabilidad de confusión con la marca ya existente de Wade. La demanda argumenta que Swift siguió utilizando el título, a pesar de que el nombre ya había generado inquietudes durante el proceso de revisión de la marca.

La demanda nombra como demandados a Swift, su compañía TAS Rights Management, UMG Recordings y Bravado International Group Merchandising Services. Wade solicita una orden judicial para detener el uso de "The Life of a Showgirl" en productos y servicios, además de una indemnización por daños y perjuicios y ganancias derivadas de la marca, según informó AOL News .

El caso surge meses después de que Swift lanzara The Life of a Showgirl , un álbum que rápidamente se convirtió en un éxito comercial. Según informes de la industria, el proyecto vendió alrededor de 4 millones de unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos y más de 5,5 millones a nivel mundial.

Los representantes de Swift y Universal Music Group no hicieron comentarios de inmediato sobre la demanda. El caso ahora pasa a un tribunal que decidirá si el título del álbum y la publicidad relacionada infringen los derechos de marca registrada de Wade, según el Straits Times .