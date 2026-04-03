El ataque a Lindsey Buckingham está acaparando la atención mundial después de que nuevos detalles revelaran que el incidente podría no haber sido aleatorio, sino potencialmente planeado por una mujer con un historial documentado de acoso al exguitarrista de Fleetwood Mac.

Lindsey Buckingham, exintegrante de Fleetwood Mac, fue atacada con una sustancia desconocida por un presunto acosador.

Según informó el Los Angeles Times , el incidente en el que se vio involucrado Lindsey Buckingham tuvo lugar el miércoles por la mañana en Santa Mónica, California, donde el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, de 76 años, entraba en un edificio para una cita programada.

Según las autoridades, una mujer se le acercó y le arrojó una sustancia desconocida de un recipiente. Afortunadamente, Buckingham no sufrió daños físicos, pero el incidente ha generado gran preocupación por la seguridad de las celebridades y el acoso.

Lo que hace que este caso del ataque a Lindsey Buckingham sea particularmente inquietante no es solo el acto en sí, sino cómo el sospechoso pudo haber sabido exactamente dónde estaría.

Fleetwood Mac icon Lindsey Buckingham, 76, attacked and 'doused in unknown substance' in horror assault https://t.co/1u4tqDLaSr — Daily Mail (@DailyMail) April 1, 2026

La pregunta escalofriante: ¿Cómo sabía ella dónde estaba?

La evidencia apunta a conocimientos previos

Las autoridades creen que el sospechoso conocía de antemano la agenda de Buckingham, lo que sugiere que el encuentro no fue casual. Este detalle se ha convertido en el punto central de la historia del acosador de Lindsey Buckingham.

La policía indicó que la mujer tenía antecedentes relacionados con Buckingham y que ya estaba bajo vigilancia policial. El hecho de que pudiera rastrear sus movimientos a pesar de las restricciones legales genera mayor preocupación en cuanto a la privacidad y la seguridad.

En casos de gran repercusión como este, el acceso al paradero de una celebridad suele estar estrictamente controlado. El hecho de que esta información se haya podido obtener o inferir pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las figuras públicas para mantener su seguridad personal.

Former Fleetwood Mac guitarist Lindsey Buckingham was doused with an unknown substance by a woman described as a "stalking suspect" in Santa Monica, Calif., law enforcement sources told NBC4. https://t.co/Ep1FBjrAkt pic.twitter.com/JEEBxLuBSt — E! News (@enews) April 2, 2026

Historia del acoso y las acciones legales

Se presentó una orden de restricción meses antes del incidente.

La sospechosa ha sido identificada en documentos legales anteriores como Michelle Dick, contra quien Buckingham obtuvo una orden de alejamiento en diciembre de 2024.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictó la orden, que le exige mantenerse a una distancia mínima de 100 yardas de Buckingham, su esposa y su hijo. Además, se le prohibió explícitamente contactarlo o acosarlo de cualquier forma.

Los documentos judiciales revelan un patrón de comportamiento preocupante. En su declaración, Buckingham afirmó que Dick lo había estado acosando durante años, con incidentes que incluían llamadas telefónicas repetidas, mensajes de voz amenazantes y merodeo cerca de su casa y las de sus familiares.

En un episodio particularmente alarmante, supuestamente realizó una llamada de emergencia falsa alegando que se habían escuchado disparos dentro de la casa de Buckingham. La policía acudió al lugar y lo detuvo temporalmente mientras registraba la propiedad.

Un detective de la Unidad de Gestión de Amenazas del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respaldó la orden de alejamiento, declarando que la sospechosa insistía en que era hija de Buckingham y la describió como potencialmente peligrosa e inestable mentalmente.

Fleetwood Mac's Lindsey Buckingham's terrifying stalking battle revealed after ambush attack - and why he was arrested https://t.co/HoxWc39FXz pic.twitter.com/wRXCtOAqCj — New York Post (@nypost) April 1, 2026

¿Qué ocurrió durante el ataque?

La "sustancia desconocida" permanece sin identificar.

Durante el incidente, la mujer supuestamente arrojó lo que las autoridades han descrito únicamente como una "sustancia desconocida". No se han revelado más detalles sobre su composición, lo que genera incertidumbre en torno al supuesto ataque con dicha sustancia a la celebridad.

El sospechoso no fue detenido de inmediato en el lugar de los hechos, pero la policía ha indicado que se espera su arresto.

La Unidad de Gestión de Amenazas del Departamento de Policía de Los Ángeles está trabajando en coordinación con el Departamento de Policía de Santa Mónica en la investigación. El capitán Mike Bland del LAPD declaró que no se divulgarán más detalles por el momento para proteger la integridad del caso en curso.

Una mirada más amplia a los incidentes de acoso a celebridades

Cuando la obsesión se intensifica

El ataque de un acosador de famosos contra Buckingham pone de manifiesto un problema recurrente en la industria del entretenimiento, donde la obsesión a largo plazo puede derivar en enfrentamientos en el mundo real.

Este incidente relacionado con Lindsey Buckingham, integrante de Fleetwood Mac, sigue un patrón observado en otros casos de gran repercusión, donde los individuos se obsesionan con figuras públicas y gradualmente intensifican sus acciones con el tiempo.

Para Buckingham, cuya carrera abarca décadas con Fleetwood Mac, los riesgos ligados a la fama han evolucionado, pero nunca han desaparecido por completo.

Por qué esta historia está teniendo repercusión mundial

Más que solo noticias sobre Lindsey Buckingham

Esto no es solo otra noticia sobre Lindsey Buckingham. Se enmarca en conversaciones más amplias sobre el acoso, la salud mental y los límites de la protección legal.

El aspecto más inquietante sigue sin respuesta: cómo alguien que tenía una orden de alejamiento pudo acercarse lo suficiente como para llevar a cabo un ataque.

Mientras la investigación continúa y se espera una detención, el caso sirve como un claro recordatorio de que incluso las medidas legales más estrictas no siempre evitan la escalada de la violencia.

Por ahora, el caso de Lindsey Buckingham, presuntamente acosada, es una advertencia escalofriante: incluso con órdenes de alejamiento y supervisión policial, la obsesión puede escalar hasta convertirse en un ataque real sin previo aviso.