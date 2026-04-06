Tres personas, entre ellas una bebé de 10 meses , murieron después de que un gran árbol se desplomara sobre una reunión para buscar huevos de Pascua durante una fuerte ráfaga de viento, convirtiendo un evento familiar festivo en una tragedia devastadora , según informó la policía.

Según la AP, el accidente ocurrió el domingo por la mañana cerca de la localidad alemana de Satrupholm , en la región de Schleswig-Holstein, donde unas 50 personas se habían reunido en una zona boscosa para la celebración de Pascua. Las autoridades informaron que un árbol de unos 30 metros de altura se desplomó con fuertes ráfagas de viento y aplastó a varias personas que participaban en la cacería. Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el árbol tras su caída.

La policía informó que una mujer de 21 años falleció en el lugar del accidente, junto con una joven de 16 años. La hija de la mujer, de 10 meses, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció posteriormente a causa de sus heridas. Una joven de 18 años resultó gravemente herida y fue trasladada en helicóptero para recibir tratamiento. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, equipos de rescate y consejeros de duelo, se desplazaron al lugar mientras las familias y los testigos, conmocionados, intentaban asimilar lo sucedido.

Según las autoridades, la búsqueda de huevos de Pascua se había organizado para los residentes de un centro estatal cercano que brinda asistencia a mujeres embarazadas, madres primerizas y niños. Lo que debería haber sido una tranquila y alegre celebración festiva se convirtió rápidamente en un devastador accidente y una importante operación de rescate. Las imágenes del lugar mostraron huevos de Pascua esparcidos por el suelo mientras los servicios de emergencia trabajaban alrededor del tronco caído.

El Servicio Meteorológico Alemán había emitido una alerta por fuertes vientos en la región antes del incidente. Los investigadores no han detectado indicios de delito, y las muertes parecen haber sido causadas por la tormenta que azotó la zona.

Las autoridades regionales expresaron su consternación y condolencias tras el desastre, que de inmediato acaparó la atención nacional en Alemania y en todo el mundo debido a la edad de las víctimas y al contexto vacacional. La tragedia también reavivó la preocupación por los peligros que entraña el mal tiempo primaveral, especialmente en espacios públicos arbolados donde los fuertes vientos pueden convertir rápidamente los árboles en un peligro mortal.

Sin embargo, esta es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza, con esta cantidad y edades de las víctimas, en la zona.

Mientras las autoridades siguen investigando las circunstancias exactas, la atención se centra ahora en las víctimas, los testigos y las familias que sobrevivieron y quedaron de luto tras uno de los accidentes más desgarradores ocurridos durante las fiestas navideñas en la región en los últimos tiempos. Lo que comenzó como una sencilla celebración de Pascua terminó con una comunidad de luto y con interrogantes sobre si se podría haber hecho más para proteger a las familias en condiciones climáticas peligrosas.