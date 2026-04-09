Ashley Hamilton, actor y exmarido de Shannen Doherty, se recupera en un hospital de Los Ángeles tras una aparente sobredosis. Según varios informes, fue encontrado el jueves pasado en un alojamiento de Airbnb en la zona de Los Ángeles y trasladado de urgencia para recibir atención médica tras una emergencia relacionada con una sustancia desconocida.

Hamilton, de 51 años, ha trabajado en cine, televisión y comedia durante décadas. Debutó en la pantalla grande en la Segunda Sinfonía de Beethoven en 1993, y posteriormente apareció en "Lost in Africa", "Sunset Beach", "Off Key", "Lost Angeles", "Femme Fatales", "Phantom Halo", "Rules Don't Apply" y "Gothic Harvest", y también hizo monólogos cómicos en Los Ángeles a partir de 2007.

Su papel cinematográfico más conocido fue en "Iron Man 3" (2013), donde interpretó a Jack Taggart, a veces acreditado simplemente como Taggart. Según TMZ , también se le relaciona con una versión de "Let's Go All the Way" grabada con The Wondergirls y Robbie Williams.

La vida personal de Hamilton también ha llamado la atención debido a sus antecedentes familiares y su matrimonio con Doherty. Es hijo del actor George Hamilton y Alana Stewart, y fue hijastro de Rod Stewart. Se casó con Doherty en 1993 tras un noviazgo que, según informes posteriores, fue muy breve, ya que se conocieron apenas dos semanas antes de la boda.

La relación atrajo la atención porque Doherty ya era una gran estrella de la televisión en ese momento, mientras que Hamilton tenía 19 años y aún estaba comenzando su carrera. La pareja se casó en una ceremonia íntima en el jardín de su casa y la noticia tuvo gran repercusión mediática, ya que el matrimonio se celebró rápidamente y pareció impulsivo para el público.

Según declaraciones posteriores de Doherty, el matrimonio fue difícil y los problemas en casa afectaron su trabajo durante la última temporada de "Beverly Hills, 90210", informó Yahoo News .

Hamilton también ha hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción, y según los informes, ha ingresado en rehabilitación en numerosas ocasiones. Posteriormente, trabajó como acompañante para personas con problemas de drogadicción.

Los últimos informes no identificaron la sustancia involucrada ni incluyeron una declaración de la familia o los representantes de Hamilton. Según la revista US Magazine , al momento de la publicación, Hamilton permanecía bajo atención médica mientras continuaba su recuperación.