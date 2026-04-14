Según los informes, Britney Spears ha ingresado en un programa de rehabilitación "indefinido" en California después de una emotiva intervención de sus hijos adultos, Sean y Jayden, quienes, según fuentes cercanas, le dijeron a la cantante que necesitaban que se recuperara y siguiera viva por ellos.

Esta decisión se produce tras el arresto de Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en Ventura, California, el 4 de marzo, un incidente que su entorno ya ha reconocido como una seria llamada de atención. Sin embargo, según un reportaje de Naughty But Nice Substack de Rob Shuter , junto con más detalles publicados por la revista estadounidense Star Magazine , fue una tensa conversación familiar, y no los problemas legales, lo que finalmente impulsó a la estrella de Crossroads , de 44 años, a buscar ayuda.

Cómo los hijos de Britney Spears la empujaron a la rehabilitación

Las últimas afirmaciones surgieron después de que una fuente le contara a Shuter que Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19, hablaron seriamente con su madre y le dijeron con total sinceridad lo que ella creía que debía hacer. La fuente afirmó que los hermanos le dijeron: "Te necesitamos. Queremos que estés sana". Se dice que ese simple mensaje, transmitido por las dos personas cuya aprobación probablemente más le importa, impactó a Spears más que nada.

La misma fuente afirmó que Sean y Jayden, hijos que Spears comparte con su exmarido Kevin Federline, le dieron una razón para volver a vivir. Según esa fuente, "todo cambió cuando se reencontró con sus hijos", lo que sugiere que la reciente reconstrucción de esa relación se ha convertido en el pilar de su último intento de recuperación.

Según se informa, no fue solo lo que dijeron, sino cómo lo dijeron, lo que marcó la diferencia. Se dice que las lágrimas y la emoción genuina de los chicos ayudaron a la cantante de Toxic a decidir que no podía seguir como estaba. "Volver a formar parte de la vida de sus hijos lo es todo para ella", añadió la fuente. "Es su prioridad ahora, no la fama, ni las drogas ni nada más. El arresto la impactó, pero sus hijos lo hicieron real. Le dieron importancia".

Si bien quienes la rodean han destacado el papel que desempeñaron Sean y Jayden, la fuente cercana también subrayó que la decisión final fue exclusivamente de Spears, afirmando que, en última instancia, fue su elección buscar tratamiento y que sus hijos le dieron la fuerza para hacerlo. Ninguna de estas conversaciones privadas ha sido confirmada directamente por Spears ni por sus hijos, por lo que deben tomarse con cautela, aunque la idea general se haya mantenido constante en varios informes.

Un centro de rehabilitación "indefinido" se centra en la salud mental de Britney Spears.

Tras su arresto el 4 de marzo, el representante de Spears respondió públicamente, dando a entender que era necesario un cambio de rumbo. "Britney va a tomar las medidas adecuadas y acatar la ley , y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida", declaró el representante al medio en aquel momento.

Continuaron diciendo: "Esperemos que reciba la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario y largamente esperado para garantizar su bienestar". Esta declaración ahora parece un primer esbozo del plan que, según se informa, la llevó a su último tratamiento.

Según Page Six , Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación el domingo 12 de abril . Una fuente anónima declaró a la publicación que el programa no se centraba en una sola droga o sustancia, sino que tenía un doble propósito: priorizar su salud mental. "No se trata de una sustancia en particular, sino que tiene un doble propósito... se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma, para centrarse en las cosas que son importantes para ella", afirmó la fuente.

Añadieron que Spears "está comprometida con su salud" y que "es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión". La misma fuente indicó que el programa no tiene fecha de finalización fija y "durará el tiempo que necesite", razón por la cual quienes la rodean lo han descrito como prácticamente "indefinido".

Una estancia indefinida supone un paso sorprendente para una estrella que ha pasado gran parte de su vida adulta bajo un intenso escrutinio público, compaginando el trabajo, las batallas legales y la atención constante. Esto sugiere que, al menos por ahora, no hay prisa por volver a los escenarios, ni cuenta atrás para un regreso, sino simplemente un enfoque más pausado y privado en su recuperación.

Britney Spears in new IG post with her two sons. She looks so happy!!! 😍 pic.twitter.com/0XYTvcqRwy — y2k (@y2kpopart) March 29, 2026

Su representante ha presentado este periodo como una oportunidad más que como un castigo, haciendo referencia a la "ayuda y el apoyo" y a un "plan" elaborado por sus seres queridos. Ahora que Sean y Jayden han vuelto a formar parte de su vida y, según fuentes cercanas, la animan a mantenerse presente y sana, la cuestión para Spears no radica tanto en su imagen pública como en si podrá mantener esa determinación una vez superada la crisis inmediata.

No se ha confirmado en los registros nada sobre el entorno exacto del tratamiento, los médicos implicados ni el cronograma detallado, y esos detalles siguen siendo desconocidos.

La información disponible indica que Spears ha ingresado en un programa que, según las fuentes, es de duración indefinida y se centra en su salud mental a largo plazo, tras lo que se ha descrito como una intervención de sus hijos, quienes le dijeron que la necesitaban sana y presente.