Jennie Kim se ha integrado a su nuevo rol en el mundo de la moda con una naturalidad asombrosa. La estrella de BLACKPINK ha sido nombrada embajadora global de Ray-Ban y Ray-Ban Meta, pero no se percibe una reinvención radical; simplemente continúa con un estilo que ya luce con soltura en su vida cotidiana.

Te Recomendamos: Jennie de BLACKPINK se transforma en una modelo de bikinis para promover su nueva lína de trajes de baño

Anunciada en abril de 2026, la campaña llega en un momento en que la moda parece estar ralentizándose un poco, alejándose de las imágenes muy elaboradas y acercándose a algo más ponible. Y Jennie encaja a la perfección en este cambio. Nada se ve exagerado ni excesivamente estilizado. En cambio, todo transmite naturalidad, familiaridad y una discreta seguridad.

Una campaña que se siente más como un día cualquiera en su vida.

Lo primero que llama la atención de la campaña es su aspecto deliberadamente informal. Fotografiada con una estética suave, inspirada en los años 90, casi como las antiguas Polaroids, las imágenes no buscan impresionar demasiado. Transmiten una sensación más personal, como destellos espontáneos en lugar de momentos perfectamente posados.

Jennie luce una serie de atuendos, desde un llamativo conjunto rojo hasta una chaqueta transparente de capas y una bomber brillante, pero ninguno parece competir por la atención. Las gafas simplemente se asientan de forma natural, casi como si ya las hubiera elegido y usado al salir de casa.

"Estoy muy contenta de colaborar con Ray-Ban; desde el principio me pareció algo natural", dijo.

Esa palabra —natural— resume perfectamente la situación. No da la impresión de que esté transformándose en una nueva versión de sí misma. De hecho, se parece más a cómo se viste habitualmente cuando no está actuando.

"La confianza no se manifiesta con estridencias".

Jennie siempre ha hablado de estilo de una manera bastante discreta, y eso se vuelve a notar aquí.

"Para mí, la confianza no es algo que se manifieste de forma ostentosa; proviene de sentirse a gusto con uno mismo y de expresar quién eres de una manera discreta", dijo.

Es una idea sencilla, pero cobra sentido al observar la campaña. Nada está exagerado. Las gafas no dominan su rostro ni su atuendo; simplemente se integran al conjunto, casi pasando desapercibidas en ocasiones, que es precisamente la intención.

Hay algo bastante refrescante en eso, en un ámbito donde las campañas a menudo se construyen en torno a piezas impactantes y declaraciones contundentes.

Las monturas se sienten como algo que realmente usarías.

Lo que hace interesante a esta colección es que no se siente excesivamente editada ni reducida a una sola estética. Transita por diferentes ambientes, casi como un guardarropa real en lugar de una selección de prendas cuidadosamente elegidas.

El modelo Daddy-O tiene un aire noventero sutil: familiar sin ser demasiado nostálgico. El Alix es más estructurado y atrevido, pero aun así resulta cómodo de llevar sin resultar intimidante.

Luego están los estilos más cotidianos, como el RB3774D y el RX3774VD. Son monturas que no llaman la atención. Simplemente te las pones y quedan bien.

Las gafas RX5449D y Drea presentan una forma de ojo de gato más suave, que añade personalidad sin resultar forzada. Es un diseño sutil que encaja con el tono general de la campaña.

En conjunto, la selección no da la impresión de intentar definir una única versión de Jennie. Más bien parece una gama de opciones que ella podría ir alternando según el día.

Un paso silencioso hacia la tecnología vestible.

Además de los modelos clásicos, la campaña también presenta las gafas Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2). Esto forma parte de la apuesta de la marca por las gafas que combinan moda y tecnología.

Ray-Ban la describe como su "silueta óptica más elegante hasta la fecha", diseñada para usarla todo el día. Pero lo interesante es la sutileza con la que se la trata en la campaña. No parece ser el centro de atención; simplemente está ahí, junto al resto de las monturas.

Eso hace que parezca menos un producto tecnológico que se está promocionando y más algo que poco a poco se irá convirtiendo en parte de la forma en que la gente usa gafas en su vida diaria.

'Fácil para vivir'

Probablemente, la propia descripción que hace Jennie de la colaboración lo explica mejor.

"Ray-Ban tiene esa misma energía: es simple, expresiva y fácil de usar", dijo. "Me encantan las piezas que te acompañan a diario y se convierten en parte de tu estado de ánimo".

Esa idea tiene mucho sentido. No se trata de transformar tu imagen ni de llamar la atención cada vez que te pones algo. Se trata más bien de coherencia: prendas que te favorecen, no que te desentonan.

¿Por qué esta campaña transmite tanta calma?

Muchas campañas de moda protagonizadas por celebridades se centran en el impacto visual: imágenes impactantes, conceptos sólidos, momentos de moda claros. Esta, en cambio, no sigue ese patrón, y probablemente por eso destaca.

Jennie siempre ha alternado entre sesiones de fotos de alta costura y looks más relajados para el día a día, y este se acerca mucho más a lo segundo. No da la impresión de que esté interpretando una versión de sí misma, sino más bien de que simplemente está siendo ella misma, con una iluminación ligeramente mejor.

Ese cambio es importante porque facilita la conexión con la campaña. No hace falta descifrarlo ni buscarle un significado profundo. Es simplemente lo que es.

Dónde puedes comprarlo

La colección Jennie ya está disponible a través del sitio web oficial de Ray-Ban , así como en tiendas seleccionadas operadas por EssilorLuxottica y socios minoristas, incluido Sunglass Hut.

Los precios varían según el modelo, pero se sitúan dentro de la gama habitual de Ray-Ban, lo que los hace relativamente accesibles en comparación con muchas colaboraciones de lujo.

Una colaboración que no se esfuerza demasiado

Lo que hace que esta colaboración funcione es que no da la sensación de que esté intentando demostrar nada.

Jennie no se somete a una renovación de marca, y Ray-Ban no cambia de rumbo repentinamente. En cambio, se encuentran en un punto intermedio: un espacio que resulta familiar, práctico y fácil de entender.

Y a veces, eso es precisamente lo que hace que algo se sienta bien.