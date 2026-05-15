Amal Clooney protagonizó un momento clave en el mundo de la moda esta semana al lucir un deslumbrante vestido vintage de Alexander McQueen que anteriormente había usado Cameron Diaz, reavivando al instante el debate sobre qué estrella lució mejor este espectacular atuendo.

La abogada de derechos humanos de renombre internacional asistió a la entrega de premios de The King's Trust y TKMaxx & Homesense en Londres junto a su marido, George Clooney, acaparando todas las miradas con un elaborado vestido de lentejuelas doradas de la colección Otoño/Invierno 2007 de McQueen.

El glamuroso vestido presentaba brillantes adornos metálicos superpuestos sobre la tela en elaborados patrones geométricos, junto con mangas cortas y un escote pronunciado que capturaba a la perfección la estética teatral por la que Alexander McQueen se hizo famoso.

Los aficionados a la moda reconocieron rápidamente el llamativo vestido como el mismo diseño icónico que lució Cameron Diaz casi dos décadas antes, lo que provocó un frenesí en las redes sociales cuando comenzaron a circular en línea fotos comparativas de ambas mujeres.

Si bien el vestido acaparó titulares por primera vez en 2007, la reinterpretación moderna de Amal Clooney ha dado a conocer esta impactante pieza de archivo a toda una nueva generación de amantes de la moda.

Amal Clooney le da un toque moderno al vestido de archivo.

Según Vogue UK , Amal combinó el vestido dorado con un peinado de ondas suaves y accesorios discretos, permitiendo que la exquisita confección del vestido fuera la protagonista. El brillante bordado y las lentejuelas metálicas captaron la luz desde todos los ángulos, creando un momento impactante en la alfombra roja.

El vestido en sí ocupa un lugar importante en la historia de la moda. Diseñado por Alexander McQueen para su colección Otoño/Invierno 2007, la prenda reflejaba la estética dramática y teatral por la que el fallecido diseñador británico se hizo famoso.

El vestido reapareció más tarde en la subasta "Fashion Icons" de Sotheby's en 2024, donde se vendió por más de 100.000 dólares, lo que pone de manifiesto la continua demanda de piezas raras de los archivos de McQueen.

La decisión de Amal de lucir alta costura vintage también refleja el creciente interés de las celebridades por la moda de archivo. En lugar de estrenar un vestido de nueva confección, optó por un diseño histórico de pasarela que ya tenía un significado cultural, lo que le dio a la icónica pieza una nueva audiencia casi 20 años después de su debut original.

Su aparición generó de inmediato gran expectación entre los aficionados a la moda en internet, muchos de los cuales elogiaron la atemporalidad del vestido y su glamour que conserva hasta el día de hoy.

Cameron Diaz fue quien hizo famoso el vestido originalmente en 2007.

Según InStyle , Diaz lució por primera vez el deslumbrante vestido dorado de McQueen durante el estreno en Tokio de Shrek Tercero en mayo de 2007. En aquel entonces, la actriz combinó el vestido con maquillaje bronceado y suaves ondas rubias, adoptando la glamurosa tendencia de moda metálica que dominó finales de la década de 2000.

La versión de Cameron capturó la energía despreocupada del Hollywood de la época, mientras que el estilo de Amal ofreció una interpretación más refinada y elegante. Aunque separadas por casi dos décadas, ambas mujeres demostraron la versatilidad del diseño de McQueen y probaron el atractivo perdurable del vestido.

Las comparaciones lado a lado circularon rápidamente en línea tras la última aparición de Amal, reavivando el interés por el momento de moda original de 2007 y recordando a los fanáticos por qué Alexander McQueen sigue siendo uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda.

Tanto si los fans prefieren el estilo original de Cameron Diaz en la alfombra roja como la reinterpretación moderna de Amal Clooney, una cosa es segura: el vestido dorado de McQueen sigue siendo tan cautivador ahora como lo era hace casi 20 años.