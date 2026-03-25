La artista latina Rachel Zegler ha estado acaparando discretamente la alfombra roja, y su último look en la cena de entrega de premios Standard Theatre Awards de Londres demuestra que no piensa bajar el ritmo.

La estrella de Blancanieves y Evita optó por un vestido negro de la colección Primavera/Verano 2026 de Alessandra Rich que reflejaba su audacia característica sin caer en lo extravagante. La prenda, de largo hasta el suelo, presentaba encaje elástico con delicados volantes transparentes a lo largo de su pronunciado escote.

Con estilismo de Sarah Slutsky Tooley, Zegler completó el conjunto con zapatos de tacón negros, un peinado con raya lateral y un maquillaje seductor con ojos ahumados y labios color burdeos intenso. Fue un look que combinaba la estética gótica con la sofisticación de la alfombra roja. El atuendo se presentó la noche en que fue galardonada con el premio a la Mejor Interpretación Musical por su aclamada actuación en Evita en el West End.

¿Qué es, al fin y al cabo, vestirse desnudo?

Si has estado al tanto de las últimas tendencias de la moda en la alfombra roja, seguramente has oído hablar del término " vestimenta desnuda ". Se trata de prendas que utilizan telas transparentes, aberturas estratégicas o paneles para crear la ilusión de desnudez, pero sin revelar completamente el cuerpo. No se trata tanto de impactar, sino de confianza, autoexpresión y de redefinir la elegancia en 2026.

Lo interesante es cómo ha cambiado esta tendencia en tan solo unos años. Antes, vestirse con poca ropa se consideraba demasiado atrevido para las galas de premios más populares, pero ahora es una parte importante de algunos de los looks más comentados del mundo de la moda.

Las celebridades están apostando por la transparencia, las superposiciones y las siluetas atrevidas que celebran la individualidad por encima de la tradición estricta. Y Zegler es una de las figuras que impulsan este cambio.

Los looks más atrevidos de Rachel Zegler en la alfombra roja

El vestuario de Zegler no siempre ha sido conservador, y eso es parte de su atractivo. En repetidas ocasiones ha optado por prendas transparentes y semitransparentes en eventos importantes:

1. Cóctel Culturati de NYMag (2025)

Zegler lució un vestido morado transparente de LaQuan Smith con una abertura lateral hasta el muslo y escote de hombros descubiertos que dio mucho que hablar en internet. El look combinaba transparencias con detalles originales, y aunque los fans no se pusieron de acuerdo sobre si funcionaba, sin duda la catapultó a la vanguardia de la moda.

Rachel Zegler at NYMag Culturati Cocktail in New York. 📷 pic.twitter.com/6f2gFaSiWO — GoldenSeries (@series_golden) December 4, 2025

2. Premios del Público (2024)

En la gala de premios de 2024, optó por un vestido de Dior Alta Costura que hacía un guiño a la tendencia. Presentaba transparencias, bordados llamativos y borlas, ofreciendo una versión elegante y apropiada para la noche.

3. Estreno en Los Ángeles de Shazam! La furia de los dioses (2023)

Zegler optó por un vestido llamativo con detalles transparentes que realzaban su figura, a la vez que abrazaba la audacia moderna de la alfombra roja.

4. 94.ª edición de los Premios Óscar (2022)

En su primera aparición en los Óscar, lució un vestido negro semitransparente de Dior Alta Costura con intrincados bordados y sutiles transparencias. Fue el look que la confirmó como una figura prometedora en el mundo de la moda.

En todos estos momentos, lo que destaca es cómo Zegler no trata el desnudo como un simple truco publicitario. Cada atuendo se siente intencional y refleja su estilo en constante evolución.

Cómo los vestidos transparentes están cambiando la moda

Puede que vestirse con prendas que no contienen nada parezca una simple palabra de moda en la alfombra roja, pero en realidad conecta con ideas más profundas sobre la moda moderna: autenticidad, cercanía y celebración de la personalidad de quien las lleva.

En lugar de cubrirse, cada vez más diseñadores juegan con la transparencia, añadiendo materiales translúcidos a prendas de sastrería estructurada o forros llamativos que destacan sin renunciar a la elegancia.

Las fans no solo ven más vestidos transparentes, sino que los ven combinados de forma que resultan cómodos y favorecedores. Esto es importante porque evita que la tendencia se convierta en una simple moda pasajera y la transforma en una auténtica evolución de la moda.

Para quienes aman el estilo cotidiano, esta tendencia también ofrece inspiración. Piensa en blusas transparentes con cortes atrevidos o vestidos con aberturas creativas sobre prendas básicas. Vestir con transparencias no significa mostrarlo todo, sino revelar lo que te hace sentir auténtica.

La confianza es su secreto en la alfombra roja.

Zegler es única por su habilidad para hacer que los riesgos de la alta costura resulten cercanos. Sus elecciones no buscan llamar la atención a gritos, sino que la invitan con looks que provocan conversaciones sin que parezcan forzadas.

Ya sea en una gala de premios en Londres o en un cóctel en Nueva York, sus atuendos reflejan a una joven segura de sí misma que entiende su estilo y no teme evolucionarlo. En un mundo donde las tendencias van y vienen, esa seguridad en el estilo nunca pasa de moda.