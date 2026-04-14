Dolly Martinez, quien apareció en el programa de TLC "My 600-Lb. Life", falleció a los 30 años, según comunicados compartidos por su familia durante el fin de semana. Su hermana, Lindsey Cooper, confirmó la noticia en Facebook tras pedir oraciones a sus seguidores mientras Martinez estaba hospitalizada y luchaba por su vida.

La noticia se difundió rápidamente entre los aficionados al entretenimiento y los fans, quienes recordaron a Martínez como uno de los personajes más memorables de la décima temporada del programa. En su homenaje, Cooper describió a su hermana como una persona con una presencia radiante, cuya risa y bondad dejaron una huella imborrable en quienes la rodeaban. Diversos medios informaron que aún no se ha revelado públicamente la causa oficial de su muerte.

Martínez apareció en el programa "Mi vida con 272 kilos" durante la décima temporada, donde las cámaras documentaron su intento de calificar para una cirugía de pérdida de peso con el Dr. Younan Nowzaradan, conocido por los televidentes como el Dr. Now. En ese momento, pesaba casi 279 kilos y enfrentaba graves problemas físicos y emocionales, incluyendo movilidad reducida y dependencia de oxígeno. Su episodio también reveló hasta qué punto la adicción a la comida había marcado su vida.

Su historia destacó no solo por la magnitud de su lucha contra la enfermedad, sino también por la inestabilidad que la rodeaba. Martínez se mudó a Houston con la esperanza de recibir tratamiento y progresar en el programa del Dr. Now. Durante su enfermedad, perdió cerca de 18 kilos, pero no fue aprobada para la cirugía bariátrica. En aquel entonces, los informes señalaban la preocupación constante por su situación de vivienda y si había logrado la estabilidad necesaria para una recuperación exitosa.

Aun así, muchos espectadores siguieron su trayectoria después del programa. En internet, algunos fans señalaron imágenes recientes de Martínez como indicios de que podría haber estado intentando cambiar las cosas. Por eso, la noticia de su muerte impactó tanto a quienes la apoyaron durante mucho tiempo después de la emisión de su episodio. En las redes sociales, las condolencias no se hicieron esperar entre sus seguidores, quienes afirmaron que su honestidad en pantalla les había marcado.

La noticia del fallecimiento de Martínez ha reavivado el debate sobre las consecuencias de la obesidad mórbida, documentada en el programa "My 600-Lb. Life", que trata sobre personas que viven con esta enfermedad y las graves complicaciones de salud que suele conllevar. Entertainment Weekly señaló que Martínez se encuentra entre un número creciente de ex participantes que han fallecido tras aparecer en el programa. Esta lista incluye a Gina Krasley, Larry Myers Jr., Latonya Pottain y Pauline Potter, entre otros.

Para muchos fans, la muerte de Martínez representa mucho más que un simple titular de telerrealidad. Su episodio mostraba a una mujer que luchaba no solo contra el sobrepeso, sino también contra el dolor, el trauma y la esperanza de un futuro diferente. Quizás el público nunca llegue a conocer del todo las batallas personales que libró en sus últimos días. Lo que sí está claro es que su muerte ha dejado una familia desconsolada y una oleada de espectadores que recuerdan a una mujer cuya historia, por difícil que fuera, era imposible de olvidar.